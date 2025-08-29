Индексация зарплат и скидки на проезд: что изменится в жизни свердловчан с 1 сентября

Жителей Свердловской области с 1 сентября ждут изменения сразу в нескольких сферах. Для школьников введут бесплатный проезд в общественном транспорте, водителей удивят отремонтированными дорогами, а бюджетникам повысят зарплаты. Обо всех нововведениях с начала осени узнаете в материале URA.RU.
Что ждет школьников и родителей
Бесплатный проезд
Для всех школьников Свердловской области проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях сделают бесплатным. Также льгота распространится и на студентов до 18 лет. Изначально говорилось о том, что бессрочная акция затронет Екатеринбург, однако глава региона Денис Паслер пообещал ввести бесплатный проезд для детей и в других городах. Проезд на метро также станет дешевле, стоимость проездного билета снизят с 760 до 200 рублей.
Кешбэк за питание
В школах и детских садах Екатеринбурга введут акцию, благодаря которой родители смогут оплачивать питание детей через систему быстрых платежей (СБП) с 5% кешбэком. Акция будет действовать до конца года.
Новые школы и особенные классы
В регионе 1 сентября откроют три новые школы в Березовском, Пышме и Краснотурьинске. Также шесть школ вернутся к работе после капремонта. В 15 школах Екатеринбурга заработают первые коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые раньше учились в обычных классах. В коррекционных классах будет меньше учеников, а обучение будет проходить по адаптированной программе.
Скидки на поездки для всех
В Екатеринбурге и других городах Свердловской области с 1 сентября увеличат скидку на проезд в трамвае, троллейбусе или автобусе с четырех до девяти рублей при оплате по QR-коду или NFC. Так стоимость поездки снизится с 29 до 24 рублей. Акция продлится до конца года.
Повышение зарплат
С 1 сентября в Свердловской области проиндексируют зарплаты учителям, воспитателям, врачам, соцработникам и работникам культуры. По итогам года зарплаты бюджетников будут увеличены на 16,8%. Повышение коснется почти 137 тысяч работников из категорий, перечисленных в «майских» указах президента РФ.
Что ждет водителей
Новые дороги
К 1 сентября завершатся ремонты региональных трасс, ведущих к школам в нескольких городах. Всего будет отремонтировано свыше 172 км дорог. К концу подходит починка первых семи километров дороги, связывающей Полевской и село Мраморское. Помимо этого, отремонтируют все дороги, ведущие к школам в районах Верхней Пышмы, Алапаевска и поселка Арти. С опережением ведется ремонт дороги Артемовский — Зайково. Также в Свердловской области ремонтируют 28 мостов и путепроводов.
Изменения в ПДД
Для водителей по всей стране с 1 сентября начнут действовать новые правила. В частности, изменятся требования к перевозке детей в соответствие с современными регламентами к детским удерживающим системам.
Также ужесточаются требования в случае приближения транспорта с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Водителям необходимо пропускать такой транспорт, перестроившись в другой ряд или на обочину. Запрещается также обгонять транспорт с мигалками или ехать с их скоростью.
Профессиональных водителей тоже ждут изменения, в частности, повышение госпошлин. Подорожает регистрация, получение номеров, вырастет госпошлина за выдачу и замену водительского удостоверения. Также водители начнут проходить обязательное медицинское освидетельствование по более строгим правилам.
Кроме того, будет расширен перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом, туда добавлен детский аутизм. Порядок медосвидетельствования на состояние опьянения также изменится. Интервал между пробами на алкотестере увеличится с 20 до 25 минут.
С сентября начнут действовать ограничения на экспорт бензина. Это позволит стабилизировать цены и обеспечить необходимый объем топлива на внутреннем рынке.
Изменения в трудовом законодательстве
В начале осени в России начнут действовать изменения в трудовом законодательстве. В частности, подросткам с 14 лет разрешат работать в выходные во время летних каникул. Новые правила коснутся и начисления зарплаты — в случае лишения премии она не сможет уменьшиться больше чем на 20%.
