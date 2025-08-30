Футбольный клуб «Урал» обыграл «Факел» (Воронеж), который был лидером «Pari Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Итоговый счет 2:0. Игра собрала на «Екатеринбург-Арене» 18,5 тысяч зрителей, передает корреспондент URA.RU.
Первый тайм прошел без голов. Открыт счет был лишь на 66-й минуте. За пару минут до этого на весь стадион обьявили о пристутствии главы региона. Автором гола стал полузащитник Егор Мосин. Его удар почти отразил голкипер соперника, но мяч отскочио в сетку ворот. В самой концовке Мосин отличился во второй раз, ударив в правый угол ворот.
После седьмого тура «Урал» вышел на первую строчку таблицы. Они опередили воронежцев по показателю забитых и пропущенных голов. У «Факела» столько же очков — 18.
В прошлом матче «Урал» разгромил дебютанта — «Волгу» (Ульяновск) со счетом 4:0. А ранее потерпел первое поражение в новом сезоне от московского «Торпедо» в гостях.
