Из Кольцово почти на сутки перенесли рейс до самого глубокого озера в мире

Самолет задержали на 16 часов
В Кольцово почти на сутки задержали рейс S7 Airlines до Иркутска. Самолет с екатеринбуржцами должен был вылететь еще днем 31 августа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Согласно расписанию, самолет S7-6416 должен был покинуть столицу Урала в 3 часа дня 31 августа. По неизвестной причине самолет задержали на 16 часов. Сейчас вылет рейса назначен на 07:10 1 сентября.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
