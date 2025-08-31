31 августа 2025
Из Кольцово почти на сутки перенесли рейс до самого глубокого озера в мире

В Екатеринбурге задерживается рейс до Иркутска на 16 часов
Самолет задержали на 16 часов
В Кольцово почти на сутки задержали рейс S7 Airlines до Иркутска. Самолет с екатеринбуржцами должен был вылететь еще днем 31 августа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Согласно расписанию, самолет S7-6416 должен был покинуть столицу Урала в 3 часа дня 31 августа. По неизвестной причине самолет задержали на 16 часов. Сейчас вылет рейса назначен на 07:10 1 сентября.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

