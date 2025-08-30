В Березовском (Свердловская область) в одном из дворов на улице Гагарина произошла погоня. За мужчиной с пистолетом и ножом гнался житель города. Как оказалось, убегавший был ранее судим и мог употреблять наркотики. Об этом рассказали в полиции города.
«Задержан ранее неоднократно судимый житель Екатеринбурга 1981 года рождения, при себе имел пневматический пистолет и перочинный нож, вел себя неадекватно, возможно, был в наркотическом и алкогольном опьянении. Доставлен в ОМВД России „Березовский“ для дальнейших разбирательств», — сообщили в полиции города. Их слова приводит telegram-канал «Говорит Березовский».
Очевидцы предполагают, что мужчина с пистолетом мог искать закладку с наркотиками. Сейчас в полиции ведут разбирательство.
