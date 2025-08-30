Свердловские студенты заплатили больше миллиона рублей, чтобы сняться в липовом кино

Более ста студентов Екатеринбургского государственного театрального института и Колледжа искусств и культуры (ЕГТИ) стали жертвами мошеннической схемы, связанной с обещаниями ролей в несуществующих кино- и театральных проектах. Организатором аферы, по данным пострадавших и их представителей, стала основательница местной актерской школы. Общий ущерб, по предварительным оценкам, превысил один миллион рублей.
«Денег мы не получили, хотя добросовестно выполняли свою работу. Она угрожала выдуманными уголовными делами. Говорила, что останется безнаказанной и у нее есть покровители во власти. Она постоянно меняет паспорта и проходит процедуру банкротства, чтобы запутать потерпевших и госорганы», — рассказали пострадавшие в видеообращении на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
По словам студентов ЕГТИ, основательница школы активно продвигала свои услуги через соцсети и публичные встречи, предлагая молодым актерам гарантированные роли в рекламных роликах, сериалах и корпоративных проектах. Условия участия включали обязательную предоплату в размере от 10 до 70 тысяч рублей за так называемое «бронирование места» и оформление документов. После получения денег проекты якобы переносились по разным причинам — от болезни режиссера до сбоев в оборудовании, а затем связь с организатором обрывалась.
Пострадавшие обратились в МВД, прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в Свердловской области. Обращение долшло и до Бастрыкина, в региональном управлении СК проводится проверка. О ее итогах глава следственного комитета запросил доклад. Сейчас пострадавшие добиваются возбуждения уголовного дела.
