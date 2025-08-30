30 августа 2025

Сильная магнитная буря обрушится на свердловчан, виновата вспышка на Солнце

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все из-за выброса солнечной плазмы в сторону Земли
Все из-за выброса солнечной плазмы в сторону Земли Фото:

Свердловчанам стоит подготовиться к сильной магнитной буре, которая накроет Землю, предположительно, 2 сентября. Такой прогноз дают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли. Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (средняя-сильная прим. ред.)», — сообщают в telegram-канале лаборатории.

Эксперты также опасаются повторных выбросов плазмы в сторону Земли. Вероятность этого высока из-за больших общих запасов вспышечной энергии Солнца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчанам стоит подготовиться к сильной магнитной буре, которая накроет Землю, предположительно, 2 сентября. Такой прогноз дают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. «По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли. Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (средняя-сильная прим. ред.)», — сообщают в telegram-канале лаборатории. Эксперты также опасаются повторных выбросов плазмы в сторону Земли. Вероятность этого высока из-за больших общих запасов вспышечной энергии Солнца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...