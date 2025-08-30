Сильная магнитная буря обрушится на свердловчан, виновата вспышка на Солнце

Свердловчанам стоит подготовиться к сильной магнитной буре, которая накроет Землю, предположительно, 2 сентября. Такой прогноз дают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли. Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (средняя-сильная прим. ред.)», — сообщают в telegram-канале лаборатории.
Эксперты также опасаются повторных выбросов плазмы в сторону Земли. Вероятность этого высока из-за больших общих запасов вспышечной энергии Солнца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!