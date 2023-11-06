06 ноября 2023
05 ноября 2023

Тюменцы раскупили все дешевые авиабилеты на новогодние праздники в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, берег моря
Билеты из Тюмени в Сочи раскуплены за два месяца до Нового года Фото:

Жители Тюмени раскупили все дешевые авиабилеты на новогодние праздники в Сочи. С 28 декабря по 7 января на сайте одного из российских лоукостеров нет свободных билетов по этому направлению.

«Рейс Тюмень — Сочи. На заданные даты нет мест», — указано на сайте лоукостера. Временной интервал рассматривался с 28 декабря по 7 января.

Последняя свободная дата года — 27 декабря. Там стоимость билетов в одну сторону на одного пассажира начитается от шестнадцати с половиной тысяч рублей.

На адрес авиакомпании направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жители Тюмени раскупили все дешевые авиабилеты на новогодние праздники в Сочи. С 28 декабря по 7 января на сайте одного из российских лоукостеров нет свободных билетов по этому направлению. «Рейс Тюмень — Сочи. На заданные даты нет мест», — указано на сайте лоукостера. Временной интервал рассматривался с 28 декабря по 7 января. Последняя свободная дата года — 27 декабря. Там стоимость билетов в одну сторону на одного пассажира начитается от шестнадцати с половиной тысяч рублей. На адрес авиакомпании направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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