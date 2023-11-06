Тюменцы раскупили все дешевые авиабилеты на новогодние праздники в Сочи

Билеты из Тюмени в Сочи раскуплены за два месяца до Нового года
Жители Тюмени раскупили все дешевые авиабилеты на новогодние праздники в Сочи. С 28 декабря по 7 января на сайте одного из российских лоукостеров нет свободных билетов по этому направлению.
«Рейс Тюмень — Сочи. На заданные даты нет мест», — указано на сайте лоукостера. Временной интервал рассматривался с 28 декабря по 7 января.
Последняя свободная дата года — 27 декабря. Там стоимость билетов в одну сторону на одного пассажира начитается от шестнадцати с половиной тысяч рублей.
На адрес авиакомпании направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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