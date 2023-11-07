Свердловчанин на иномарке насмерть сбил пенсионера. Фото

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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
Силовики организовали процессуальные действия на месте аварии Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) водитель автомобиля Mitsubishi насмерть сбил 72-летнего мужчину, переходящего проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель, 2000 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина 1951 года рождения доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. «Проводятся процессуальные действия», — добавили в ведомстве.

Фото:

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В Верхней Салде (Свердловская область) водитель автомобиля Mitsubishi насмерть сбил 72-летнего мужчину, переходящего проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель, 2000 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина 1951 года рождения доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. «Проводятся процессуальные действия», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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