Свердловчанин на иномарке насмерть сбил пенсионера. Фото

07 ноября 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Силовики организовали процессуальные действия на месте аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) водитель автомобиля Mitsubishi насмерть сбил 72-летнего мужчину, переходящего проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель, 2000 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина 1951 года рождения доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. «Проводятся процессуальные действия», — добавили в ведомстве. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

В Верхней Салде (Свердловская область) водитель автомобиля Mitsubishi насмерть сбил 72-летнего мужчину, переходящего проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель, 2000 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина 1951 года рождения доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. «Проводятся процессуальные действия», — добавили в ведомстве.