В Верхней Салде (Свердловская область) водитель автомобиля Mitsubishi насмерть сбил 72-летнего мужчину, переходящего проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Водитель, 2000 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина 1951 года рождения доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. «Проводятся процессуальные действия», — добавили в ведомстве.
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