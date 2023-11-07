Волонтеры ведут поиски пропавшей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске пропала 23-летняя Лолита Клименко. По информации волонтеров, девушка ушла из дома вечером 2 ноября и с этого момента ее местонахождение неизвестно.

«Внимание! Город Ханты-Мансийск! Пропал человек! Клименко Лолита Михайловна. 28.03.2000 года рождения (23 года). Около 19:00 2 ноября вышла из дома в районе улицы Энгельса в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисково-спасательный отряд «Югра — Ханты-Мансийск» в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Девушка была одета в ярко-оранжевую куртку средней длины, черные спортивные штаны, черные короткие ботинки с серой опушкой. Рост пропавшей составляет 150 сантиметров, среднего телосложения, темные кудрявые волосы с короткой стрижкой. Просьба ко всем кто видел или владеет информацией о местонахождении девушки сообщить по телефонам: 8-904-486-00-30; 8-950-500-50-51; 02; 102; 112.