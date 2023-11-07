07 ноября 2023

В ХМАО волонтеры почти неделю разыскивают молодую девушку. Фото

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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Волонтеры ведут поиски пропавшей Фото:

В Ханты-Мансийске пропала 23-летняя Лолита Клименко. По информации волонтеров, девушка ушла из дома вечером 2 ноября и с этого момента ее местонахождение неизвестно.

«Внимание! Город Ханты-Мансийск! Пропал человек! Клименко Лолита Михайловна. 28.03.2000 года рождения (23 года). Около 19:00 2 ноября вышла из дома в районе улицы Энгельса в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисково-спасательный отряд «Югра — Ханты-Мансийск» в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Девушка была одета в ярко-оранжевую куртку средней длины, черные спортивные штаны, черные короткие ботинки с серой опушкой. Рост пропавшей составляет 150 сантиметров, среднего телосложения, темные кудрявые волосы с короткой стрижкой. Просьба ко всем кто видел или владеет информацией о местонахождении девушки сообщить по телефонам: 8-904-486-00-30; 8-950-500-50-51; 02; 102; 112.

Лолита Клименко 2 ноября ушла из дома и пропала
Лолита Клименко 2 ноября ушла из дома и пропала

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В Ханты-Мансийске пропала 23-летняя Лолита Клименко. По информации волонтеров, девушка ушла из дома вечером 2 ноября и с этого момента ее местонахождение неизвестно. «Внимание! Город Ханты-Мансийск! Пропал человек! Клименко Лолита Михайловна. 28.03.2000 года рождения (23 года). Около 19:00 2 ноября вышла из дома в районе улицы Энгельса в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисково-спасательный отряд «Югра — Ханты-Мансийск» в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Девушка была одета в ярко-оранжевую куртку средней длины, черные спортивные штаны, черные короткие ботинки с серой опушкой. Рост пропавшей составляет 150 сантиметров, среднего телосложения, темные кудрявые волосы с короткой стрижкой. Просьба ко всем кто видел или владеет информацией о местонахождении девушки сообщить по телефонам: 8-904-486-00-30; 8-950-500-50-51; 02; 102; 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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