Глава региона пообещал помочь родителям военнослужащих в решении бытовых вопросов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил ямальских бойцов в московском госпитале ветеранов войн. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Глава региона пообещал помочь родителям военнослужащих в решении бытовых вопросов и договорился ускорить получение протеза для одного из бойцов.

«В Москве в госпитале ветеранов войн навестил наших земляков — Андрея из Тарко-Сале и Владислава из Надыма. <…> Поговорили о службе, о том, что необходимо батальонам, — коптеры, средства радиоэлектронной борьбы. Уже дал соответствующие поручения, решим все вопросы. Поддержка и забота о тех, кто на фронте, кто вернулся домой, о семьях военнослужащих — сейчас наша задача номер один», — написал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что глава региона анонсировал новые меры поддержки для участников спецоперации. Совместно с семьями бойцов и филиалом госфонда «Защитники Отечества» готовятся решения в сфере медицины и реабилитации вернувшихся военнослужащих.