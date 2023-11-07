07 ноября 2023

Артюхов навестил ямальских бойцов в московском госпитале

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Глава региона пообещал помочь родителям военнослужащих в решении бытовых вопросов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил ямальских бойцов в московском госпитале ветеранов войн. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Глава региона пообещал помочь родителям военнослужащих в решении бытовых вопросов и договорился ускорить получение протеза для одного из бойцов.

«В Москве в госпитале ветеранов войн навестил наших земляков — Андрея из Тарко-Сале и Владислава из Надыма. <…> Поговорили о службе, о том, что необходимо батальонам, — коптеры, средства радиоэлектронной борьбы. Уже дал соответствующие поручения, решим все вопросы. Поддержка и забота о тех, кто на фронте, кто вернулся домой, о семьях военнослужащих — сейчас наша задача номер один», — написал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что глава региона анонсировал новые меры поддержки для участников спецоперации. Совместно с семьями бойцов и филиалом госфонда «Защитники Отечества» готовятся решения в сфере медицины и реабилитации вернувшихся военнослужащих.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил ямальских бойцов в московском госпитале ветеранов войн. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Глава региона пообещал помочь родителям военнослужащих в решении бытовых вопросов и договорился ускорить получение протеза для одного из бойцов. «В Москве в госпитале ветеранов войн навестил наших земляков — Андрея из Тарко-Сале и Владислава из Надыма. <…> Поговорили о службе, о том, что необходимо батальонам, — коптеры, средства радиоэлектронной борьбы. Уже дал соответствующие поручения, решим все вопросы. Поддержка и забота о тех, кто на фронте, кто вернулся домой, о семьях военнослужащих — сейчас наша задача номер один», — написал губернатор. Ранее URA.RU писало, что глава региона анонсировал новые меры поддержки для участников спецоперации. Совместно с семьями бойцов и филиалом госфонда «Защитники Отечества» готовятся решения в сфере медицины и реабилитации вернувшихся военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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