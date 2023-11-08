В Кремле высказались о возможном применении биологического оружия

Песков: РФ действует в соответствии с военной доктриной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил агрессивный характер Запада по отношению к РФ Фото:

Россия действует в соответствии с военной доктриной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о риске использования ядерного, химического и биологического оружия.

«У России есть наша [военная] доктрина, где все четко прописано», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил агрессивный характер Запада по отношению к России.

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Россия действует в соответствии с военной доктриной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о риске использования ядерного, химического и биологического оружия. «У России есть наша [военная] доктрина, где все четко прописано», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил агрессивный характер Запада по отношению к России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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