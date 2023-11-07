Тюменец взял кредит, чтобы открыть нарколабораторию

20-летнего мужчину задержали, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Тюмени оформил кредит, чтобы организовать в гараже на чердаке нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 20-летнего мужчину задержали, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«В арендуемом гаражном помещении на чердаке 20-летний тюменец оборудовал лабораторию… Оперативникам молодой тюменец рассказал, что закупил все необходимое для выращивания конопли, оформив в финансовой организации займ», — сообщили в ведомстве.

Деньги с продажи наркотиков тюменец тратил на закрытие долгов. Возбуждено уголовное дело, тюменец находится под стражей.