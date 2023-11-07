07 ноября 2023

Тюменец взял кредит, чтобы открыть нарколабораторию

© Служба новостей «URA.RU»
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20-летнего мужчину задержали, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы Фото:

Житель Тюмени оформил кредит, чтобы организовать в гараже на чердаке нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 20-летнего мужчину задержали, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«В арендуемом гаражном помещении на чердаке 20-летний тюменец оборудовал лабораторию… Оперативникам молодой тюменец рассказал, что закупил все необходимое для выращивания конопли, оформив в финансовой организации займ», — сообщили в ведомстве.

Деньги с продажи наркотиков тюменец тратил на закрытие долгов. Возбуждено уголовное дело, тюменец находится под стражей.

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Житель Тюмени оформил кредит, чтобы организовать в гараже на чердаке нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 20-летнего мужчину задержали, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. «В арендуемом гаражном помещении на чердаке 20-летний тюменец оборудовал лабораторию… Оперативникам молодой тюменец рассказал, что закупил все необходимое для выращивания конопли, оформив в финансовой организации займ», — сообщили в ведомстве. Деньги с продажи наркотиков тюменец тратил на закрытие долгов. Возбуждено уголовное дело, тюменец находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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