07 ноября 2023

Тюменцев деньгами заманивают на службу по контракту в Татарстан

Тюменцам, заключившим контракты на службу в Татарстане, обещают 500 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Служба по контракту. Курган, военный билет, контрактная служба, документы, паспорт рф, служба по контракту, договор, паспорт
В Республике контрактникам платят в 2,5 раза больше, чем в Тюменской области Фото:

Жителей Тюменской области приглашают заключать контракты о военной службе в Татарстане, обещая сразу же выплатить им по 500 000 рублей. Объявления размещаются в тюменских пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

«Военная служба по контракту, набор ведется из Татарстана: 500 тысяч рублей сразу и от 204 тысяч ежемесячно. Кроме того, выплачивают премии, дают социальные гарантии и льготы», — говорится в объявлении, которое адресовано жителям Тюменской области.

В нем также говорится, что на службу требуются водители, механики, связисты, санитары и другие специалисты. Для женщин возможно заключение контракта в качестве медиков.

Размер единовременной выплаты в полмиллиона вербовщики объясняют тем, что именно такая льгота установлена для поступивших на военную службу по контракту в Татарстане. В Тюмени в настоящее время сумма такой поддержки составляет от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от того, кто именно заключает контракт.

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Жителей Тюменской области приглашают заключать контракты о военной службе в Татарстане, обещая сразу же выплатить им по 500 000 рублей. Объявления размещаются в тюменских пабликах в социальной сети «ВКонтакте». «Военная служба по контракту, набор ведется из Татарстана: 500 тысяч рублей сразу и от 204 тысяч ежемесячно. Кроме того, выплачивают премии, дают социальные гарантии и льготы», — говорится в объявлении, которое адресовано жителям Тюменской области. В нем также говорится, что на службу требуются водители, механики, связисты, санитары и другие специалисты. Для женщин возможно заключение контракта в качестве медиков. Размер единовременной выплаты в полмиллиона вербовщики объясняют тем, что именно такая льгота установлена для поступивших на военную службу по контракту в Татарстане. В Тюмени в настоящее время сумма такой поддержки составляет от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от того, кто именно заключает контракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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