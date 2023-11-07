Тюменцев деньгами заманивают на службу по контракту в Татарстан

Жителей Тюменской области приглашают заключать контракты о военной службе в Татарстане, обещая сразу же выплатить им по 500 000 рублей. Объявления размещаются в тюменских пабликах в социальной сети «ВКонтакте».
«Военная служба по контракту, набор ведется из Татарстана: 500 тысяч рублей сразу и от 204 тысяч ежемесячно. Кроме того, выплачивают премии, дают социальные гарантии и льготы», — говорится в объявлении, которое адресовано жителям Тюменской области.
В нем также говорится, что на службу требуются водители, механики, связисты, санитары и другие специалисты. Для женщин возможно заключение контракта в качестве медиков.
Размер единовременной выплаты в полмиллиона вербовщики объясняют тем, что именно такая льгота установлена для поступивших на военную службу по контракту в Татарстане. В Тюмени в настоящее время сумма такой поддержки составляет от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от того, кто именно заключает контракт.
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