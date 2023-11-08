Тюменские власти бронируют рестораны с алкоголем для своих мероприятий

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Открытие Уральского театрального форума. Челябинск, вино, торт, спиртное, алкоголь, пирожки, банкет
В меню мероприятий прописаны блюда, которые хотят видеть на столах Фото:

Представительский комплекс правительства Тюменской области «Тура» открыл торги на обслуживание мероприятий в ресторанах Тюмени, в которых обязательно должны продавать алкоголь. Информация представлена на сайте госзакупок. Аналогичные требования предъявляют к мероприятиям, которые будут проводить в Тобольске и селе Абалак.

«Место оказания услуг: рестораны, расположенные в Тюмени, Тобольске, селе Абалак, кейтеринг — в Тюменской области, Тобольском районе. Обязательные требования: наличие лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией, обслуживание на высоком профессиональном и этическом уровне, предельная внимательность к гостям», — следует из документов закупок.

В Тюмени власти хотят проводить свои мероприятия не менее чем в трех ресторанах, в Тобольске и районе — не менее чем в двух. В первом случае посадочные места должны быть рассчитаны на 30, 50 или 100 персон, во втором — на 80 или 180.

В меню банкетов прописаны и блюда, которые заказчики хотели бы видеть на столах. В частности, 14 видов закусок (от строганины до груздей и морепродуктов), сложные ресторанные блюда из мяса и рыбы, четыре вида супов, различная выпечка и десерты, а также фрукты.

Из напитков в обговоренном меню присутствуют только безалкогольные, то есть спиртное, на которое у ресторанов должно быть разрешение, участники банкетов должны будут покупать самостоятельно. Два годовых контракта обойдутся бюджету Тюменской области в 1,5 млн рублей.

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Представительский комплекс правительства Тюменской области «Тура» открыл торги на обслуживание мероприятий в ресторанах Тюмени, в которых обязательно должны продавать алкоголь. Информация представлена на сайте госзакупок. Аналогичные требования предъявляют к мероприятиям, которые будут проводить в Тобольске и селе Абалак. «Место оказания услуг: рестораны, расположенные в Тюмени, Тобольске, селе Абалак, кейтеринг — в Тюменской области, Тобольском районе. Обязательные требования: наличие лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией, обслуживание на высоком профессиональном и этическом уровне, предельная внимательность к гостям», — следует из документов закупок. В Тюмени власти хотят проводить свои мероприятия не менее чем в трех ресторанах, в Тобольске и районе — не менее чем в двух. В первом случае посадочные места должны быть рассчитаны на 30, 50 или 100 персон, во втором — на 80 или 180. В меню банкетов прописаны и блюда, которые заказчики хотели бы видеть на столах. В частности, 14 видов закусок (от строганины до груздей и морепродуктов), сложные ресторанные блюда из мяса и рыбы, четыре вида супов, различная выпечка и десерты, а также фрукты. Из напитков в обговоренном меню присутствуют только безалкогольные, то есть спиртное, на которое у ресторанов должно быть разрешение, участники банкетов должны будут покупать самостоятельно. Два годовых контракта обойдутся бюджету Тюменской области в 1,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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