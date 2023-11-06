Тюменцы, перекрывшие центр города ради свадебных танцев, получили наказание

Сотрудники ДПС наказали часть нарушителей, на очереди — еще трое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени оштрафовали участников свадьбы, которые устроили танцы на проезжей части в центре города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Мужчин оштрафовали на 500 рублей, а одного уличили в неуплате прошлых штрафов.

«Инспекторы ДПС привлекли к ответственности четырех участников свадьбы, устроивших танцы на проезжей части в центре Тюмени. Трое человек в возрасте 25-ти, 26-ти, 23-х лет привлечены к ответственности за нарушения ПДД в качестве пешеходов, со штрафом в 500 рублей каждый. Принимаются меры к наказанию еще трех нарушителей», — сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель ВАЗ-2107, который также попал на видео, возмутившее тюменцев, наказан за нарушение разметки на дороге. Также выяснилось, что 23-летний молодой человек владеет фирмой по заказу такси и имеет 31 неоплаченный штраф. 7 ноября на него составят протоколы за неуплату.

Как ранее писало URA.RU, видео нарушения попало в социальные сети 6 ноября. Ролик окрестили «Свадьбой мигрантов». На кадрах можно увидеть, как на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики автомобили остановились, чтобы их пассажиры могли потанцевать прямо на дороге.