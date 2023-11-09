Екатеринбуржцы подхватили тренд на осознанность и любовь к себе

В сентябре—октябре текущего года екатеринбуржцы в 1,5 раза больше стали интересоваться услугами в категории «Красота и здоровье». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито услуги».
«В сентябре—октябре 2023-го спрос на услуги из категории „Красота и здоровье“ в целом вырос на 68% год к году», — написано в сообщении. Самыми востребованными специалистами стали: мастера по бровям и ресницам (за год спрос на услуги вырос на 487%), диетологи (+406%), психологи (+54%), косметологи (+173%), визажисты (+97%).
Более чем в полтора раза вырос запрос екатеринбуржцев на специалистов по ментальному здоровью. К услугам психологов стали прибегать на 54% чаще, чем годом ранее.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.