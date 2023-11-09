09 ноября 2023

Екатеринбуржцы подхватили тренд на осознанность и любовь к себе

«Авито Услуги»: в Екатеринбурге вырос спрос на услуги косметологов
© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Image Hall. Екатеринбург, салон красоты, image hall
Екатеринбурженки на 97% больше стали обращаться к мастерам по макияжу Фото:

В сентябре—октябре текущего года екатеринбуржцы в 1,5 раза больше стали интересоваться услугами в категории «Красота и здоровье». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито услуги».

«В сентябре—октябре 2023-го спрос на услуги из категории „Красота и здоровье“ в целом вырос на 68% год к году», — написано в сообщении. Самыми востребованными специалистами стали: мастера по бровям и ресницам (за год спрос на услуги вырос на 487%), диетологи (+406%), психологи (+54%), косметологи (+173%), визажисты (+97%).

Более чем в полтора раза вырос запрос екатеринбуржцев на специалистов по ментальному здоровью. К услугам психологов стали прибегать на 54% чаще, чем годом ранее.

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В сентябре—октябре текущего года екатеринбуржцы в 1,5 раза больше стали интересоваться услугами в категории «Красота и здоровье». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито услуги». «В сентябре—октябре 2023-го спрос на услуги из категории „Красота и здоровье“ в целом вырос на 68% год к году», — написано в сообщении. Самыми востребованными специалистами стали: мастера по бровям и ресницам (за год спрос на услуги вырос на 487%), диетологи (+406%), психологи (+54%), косметологи (+173%), визажисты (+97%). Более чем в полтора раза вырос запрос екатеринбуржцев на специалистов по ментальному здоровью. К услугам психологов стали прибегать на 54% чаще, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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