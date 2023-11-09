Скандальный подрядчик властей ХМАО выиграл тендеры на три миллиарда рублей

10 ноября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Компания «ЮВиС» отремонтирует дороги в Нефтеюганске и Когалыме, рекультивирует свалку в Пойковском Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «ЮВиС», к которой были претензии у ОНФ в ХМАО из-за рекультивации мусорного полигона в Нефтеюганске, за прошедший месяц выиграла еще три тендера властей округа почти на три миллиарда рублей. По данным сайта госзакупок, подрядчик получил заказ на ремонт дороги в Когалыме и Нефтеюганске, на ликвидацию нелегальной свалки в Пойковском. «Выполнение работ по объекту „Подъезд в Когалым. Капитальный ремонт“, цена контракта — 1 667 253 542 рублей, поставщик — ООО „ЮВиС“. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Автодорога по ул. Набережная“ в Нефтеюганске, цена контракта — 385 101 354,90 рублей, поставщик — ООО „ЮВиС“», — указано на сайте. Стоимость работ по рекультивации несанкционированной свалки в Пойковском Нефтеюганского района, которую также будет производить компания, составляет почти 800 миллионов рублей. Также ООО «ЮВиС» участвует в возведении моста через Обь, строительстве объектов особой экономической зоны в Нягани. Во время рекультивации компанией свалки в Нефтеюганске в 2022 году, по сведениям от Общероссийского народного фронта в ХМАО, были обнаружены нарушения. ОНФ направил обращения в прокуратуру и полицию, обратив внимание на отсутствие у компании лицензии. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать новые проекты. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюмени пожаловался в ФАС из-за нарушений во ходе тендера на строительство ОЭЗ в Нягани, который выиграл ООО «ЮВиС». Обращение предпринимателя отклонили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ЮВиС», к которой были претензии у ОНФ в ХМАО из-за рекультивации мусорного полигона в Нефтеюганске, за прошедший месяц выиграла еще три тендера властей округа почти на три миллиарда рублей. По данным сайта госзакупок, подрядчик получил заказ на ремонт дороги в Когалыме и Нефтеюганске, на ликвидацию нелегальной свалки в Пойковском. «Выполнение работ по объекту „Подъезд в Когалым. Капитальный ремонт“, цена контракта — 1 667 253 542 рублей, поставщик — ООО „ЮВиС“. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Автодорога по ул. Набережная“ в Нефтеюганске, цена контракта — 385 101 354,90 рублей, поставщик — ООО „ЮВиС“», — указано на сайте. Стоимость работ по рекультивации несанкционированной свалки в Пойковском Нефтеюганского района, которую также будет производить компания, составляет почти 800 миллионов рублей. Также ООО «ЮВиС» участвует в возведении моста через Обь, строительстве объектов особой экономической зоны в Нягани. Во время рекультивации компанией свалки в Нефтеюганске в 2022 году, по сведениям от Общероссийского народного фронта в ХМАО, были обнаружены нарушения. ОНФ направил обращения в прокуратуру и полицию, обратив внимание на отсутствие у компании лицензии. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать новые проекты. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюмени пожаловался в ФАС из-за нарушений во ходе тендера на строительство ОЭЗ в Нягани, который выиграл ООО «ЮВиС». Обращение предпринимателя отклонили.