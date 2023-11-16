Тюменский блогер пожаловался в Следственный комитет на сотрудницу полиции

16 ноября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Тобольского блогера Вадима Калину обвинили в избиении подростка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Блогер из Тобольска (Тюменская область) Вадим Калина, которого обвинили в избиении подростка, считает, что полиция допустила несколько нарушений во время разбирательств по указанному делу. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU. Мужчина добавил, что пожаловался на сотрудницу МОВД «Тобольский» в Следственный комитет РФ. Ранее Калина пожаловался на то, что его избили тобольские подростки, однако в полиции ему ответили, что он сам спровоцировал драку. «Сегодня прошло первое заседание по административному делу, на которое меня завели по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои. После завершения которого я сразу пошел в Следственный комитет. Объясню, почему: во-первых, сотрудница полиции, которая составляла протокол после драки, в нарушение закона затем внесла в него изменения. Это было сделано в мое отсутствие и меня об этом никто не предупреждал. Во-вторых, инцидент произошел 31 мая. Согласно норм права, как я их понял, протокол должен был быть направлен в суд через три дня. Но был направлен лишь 12 октября (через 133 дня). А это уже волокита в чистом виде», — пояснил Калина в разговоре с URA.RU. Он добавил, что на него также оказывалось давление со стороны родственников подростка, который проходит по административному делу в качестве потерпевшего. В СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тобольский блогер Вадим Калина пожаловался в полицию на то, что его избили подростки, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Позднее силовики обвинили его в том, что он сам спровоцировал драку спровоцировал драку с несовершеннолетним. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер из Тобольска (Тюменская область) Вадим Калина, которого обвинили в избиении подростка, считает, что полиция допустила несколько нарушений во время разбирательств по указанному делу. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU. Мужчина добавил, что пожаловался на сотрудницу МОВД «Тобольский» в Следственный комитет РФ. Ранее Калина пожаловался на то, что его избили тобольские подростки, однако в полиции ему ответили, что он сам спровоцировал драку. «Сегодня прошло первое заседание по административному делу, на которое меня завели по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои. После завершения которого я сразу пошел в Следственный комитет. Объясню, почему: во-первых, сотрудница полиции, которая составляла протокол после драки, в нарушение закона затем внесла в него изменения. Это было сделано в мое отсутствие и меня об этом никто не предупреждал. Во-вторых, инцидент произошел 31 мая. Согласно норм права, как я их понял, протокол должен был быть направлен в суд через три дня. Но был направлен лишь 12 октября (через 133 дня). А это уже волокита в чистом виде», — пояснил Калина в разговоре с URA.RU. Он добавил, что на него также оказывалось давление со стороны родственников подростка, который проходит по административному делу в качестве потерпевшего. В СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тобольский блогер Вадим Калина пожаловался в полицию на то, что его избили подростки, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Позднее силовики обвинили его в том, что он сам спровоцировал драку спровоцировал драку с несовершеннолетним.