Тюменка укусила полицейскую, которая залезла ей в трусы

За нападение на полицейскую женщина получила полтора года условно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Тюменской области укусила сотрудницу полиции, которая пыталась достать из трусов женщины спрятанные там наркотики. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В июне подсудимая была доставлена в отдел полиции. При досмотре сотрудник полиции обнаружила в ее трусах сверток с наркотиком, который пыталась достать, но женщина сопротивлялась — приседала и изворачивалась, а затем укусила сотрудницу за плечо», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В суде женщина извинилась перед пострадавшей. По итогу тюменку признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти, назначив ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.