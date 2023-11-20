20 ноября 2023

Тюменка укусила полицейскую, которая залезла ей в трусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
За нападение на полицейскую женщина получила полтора года условно Фото:

Жительница Тюменской области укусила сотрудницу полиции, которая пыталась достать из трусов женщины спрятанные там наркотики. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В июне подсудимая была доставлена в отдел полиции. При досмотре сотрудник полиции обнаружила в ее трусах сверток с наркотиком, который пыталась достать, но женщина сопротивлялась — приседала и изворачивалась, а затем укусила сотрудницу за плечо», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В суде женщина извинилась перед пострадавшей. По итогу тюменку признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти, назначив ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

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Жительница Тюменской области укусила сотрудницу полиции, которая пыталась достать из трусов женщины спрятанные там наркотики. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В июне подсудимая была доставлена в отдел полиции. При досмотре сотрудник полиции обнаружила в ее трусах сверток с наркотиком, который пыталась достать, но женщина сопротивлялась — приседала и изворачивалась, а затем укусила сотрудницу за плечо», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В суде женщина извинилась перед пострадавшей. По итогу тюменку признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти, назначив ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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