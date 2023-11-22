22 ноября 2023

В Тюмени появились новые туры за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, азербайджан, баку, центр гейдара алиева
Отдых в столице Азербайджана начинается от 108 тысяч рублей Фото:

Из Тюмени появились организованные туры в Азербайджан. Об этом URA.RU сообщила турагент Юлия Лисина.

«Не так давно появились организованные туры из Тюмени в Азербайджан. Рейсы из Тюмени вылетают по средам», — сообщила собеседница агентства.

Отдых в столице Азербайджана — Баку начинается от 108 тысяч рублей. В стоимость включен перелет и семидневное проживание двух взрослых туристов в четырехзвездочном отеле.

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Из Тюмени появились организованные туры в Азербайджан. Об этом URA.RU сообщила турагент Юлия Лисина. «Не так давно появились организованные туры из Тюмени в Азербайджан. Рейсы из Тюмени вылетают по средам», — сообщила собеседница агентства. Отдых в столице Азербайджана — Баку начинается от 108 тысяч рублей. В стоимость включен перелет и семидневное проживание двух взрослых туристов в четырехзвездочном отеле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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