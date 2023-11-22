В Тюмени появились новые туры за границу

Отдых в столице Азербайджана начинается от 108 тысяч рублей
Из Тюмени появились организованные туры в Азербайджан. Об этом URA.RU сообщила турагент Юлия Лисина.
«Не так давно появились организованные туры из Тюмени в Азербайджан. Рейсы из Тюмени вылетают по средам», — сообщила собеседница агентства.
Отдых в столице Азербайджана — Баку начинается от 108 тысяч рублей. В стоимость включен перелет и семидневное проживание двух взрослых туристов в четырехзвездочном отеле.
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