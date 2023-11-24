Тюменцам через Telegram предлагают купить поддельные права

24 ноября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Анонимы в Telegram рекламируют поддельные водительские удостоверения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителям Тюменской области через мессенджер Telegram предлагают купить поддельные водительские удостоверения, дающие право на управление автомобилем. Об этом URA.RU сообщили жители региона, обратившиеся в редакцию. «Мне написал какой-то анонимный пользователь и предложил приобрести у него водительское удостоверение. Сказал, что все будет оформлено, как надо: с занесением информации о документе в базу ГИБДД. Я не стала отвечать на это сообщение и заблокировала человека», — сообщила жительница Тюмени в беседе с URA.RU. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области горожанам посоветовали сообщать о подобных предложениях в полицию. «Не нужно реагировать на такие уловки. Если вам предлагают купить водительское удостоверение — необходимо обратиться в правоохранительные органы», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции. За подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ч.3 ст. 327 УК РФ, за совершение подобных преступлений можно получить до одного года лишения свободы. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области начали торговать поддельными разрешениями на работу в такси.

Жителям Тюменской области через мессенджер Telegram предлагают купить поддельные водительские удостоверения, дающие право на управление автомобилем. Об этом URA.RU сообщили жители региона, обратившиеся в редакцию. «Мне написал какой-то анонимный пользователь и предложил приобрести у него водительское удостоверение. Сказал, что все будет оформлено, как надо: с занесением информации о документе в базу ГИБДД. Я не стала отвечать на это сообщение и заблокировала человека», — сообщила жительница Тюмени в беседе с URA.RU. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области горожанам посоветовали сообщать о подобных предложениях в полицию. «Не нужно реагировать на такие уловки. Если вам предлагают купить водительское удостоверение — необходимо обратиться в правоохранительные органы», — рассказали агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции. За подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ч.3 ст. 327 УК РФ, за совершение подобных преступлений можно получить до одного года лишения свободы. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области начали торговать поддельными разрешениями на работу в такси.