Жители города ЯНАО терпят запах канализации в многоквартирных домах

Подъезды многоквартирных домов в Надыме пропахли канализацией

Жители Надыма указали на неисправность канализационных систем в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) обнаружили проблему с внутридомовыми системами канализации в нескольких районах города. Жители многоквартирных домов сообщают в социальной сети «ВКонтакте», что вынуждены терпеть сильный запах канализации в подъездах.

«Улица Комсомольская, 12/1. В 1 подъезде с лета воняет канализацией. Пришла зима, включили отопление, стало еще хуже. Дышать нечем, в квартиры уже начала эта вонь поступать», — написала жительница города в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Многие ямальцы согласились с автором поста, отметив, что данная проблема распространена по всему городу. «У нас на Полярной, 7А в 1 подъезде тоже запах стоит», — поделилась Алиса Андреева. «Строителей, 7, 4 подъезд. Не продохнуть. И никаких действий на звонки от жильцов», — написал Александр Краснощеков. «У нас по Полярной 15 так же», — рассказала Александра Бондаренко.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Надыма для получения комментария о данной проблеме. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о подаче грязной холодной воды в Надыме (ЯНАО). Горожане отмечали, что системы фильтрации воды не справлялись с проблемой.