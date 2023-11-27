В Салехарде облегчили условия собственникам при переезде из аварийных домов

В Салехарде (ЯНАО) собственники получат дополнительную поддержку при переезде из аварийного жилья в новые квартиры. Решение об уменьшении первоначального платежа и увеличении сроков рассрочки приняли депутаты окружной столицы.
«Салехардские депутаты приняли решение изменить срок рассрочки платежа будущим новоселам с трех до пяти лет и уменьшить финансовую нагрузку первого платежа с тридцати процентов до 20. По мнению депутатов, это будет весомой поддержкой для семей, которые сегодня живут в аварийном жилье», — сообщают представители городской думы Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
В текущем году программой переселения воспользовались 106 семей. Продление сроков рассрочки платежа и уменьшение первоначального взноса поможет ускорить ее.
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