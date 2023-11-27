27 ноября 2023

В Салехарде облегчили условия собственникам при переезде из аварийных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
В Салехарде собственники квартир получат поддержку при переселении из ветхого жилья Фото:

В Салехарде (ЯНАО) собственники получат дополнительную поддержку при переезде из аварийного жилья в новые квартиры. Решение об уменьшении первоначального платежа и увеличении сроков рассрочки приняли депутаты окружной столицы.

«Салехардские депутаты приняли решение изменить срок рассрочки платежа будущим новоселам с трех до пяти лет и уменьшить финансовую нагрузку первого платежа с тридцати процентов до 20. По мнению депутатов, это будет весомой поддержкой для семей, которые сегодня живут в аварийном жилье», — сообщают представители городской думы Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В текущем году программой переселения воспользовались 106 семей. Продление сроков рассрочки платежа и уменьшение первоначального взноса поможет ускорить ее.

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В Салехарде (ЯНАО) собственники получат дополнительную поддержку при переезде из аварийного жилья в новые квартиры. Решение об уменьшении первоначального платежа и увеличении сроков рассрочки приняли депутаты окружной столицы. «Салехардские депутаты приняли решение изменить срок рассрочки платежа будущим новоселам с трех до пяти лет и уменьшить финансовую нагрузку первого платежа с тридцати процентов до 20. По мнению депутатов, это будет весомой поддержкой для семей, которые сегодня живут в аварийном жилье», — сообщают представители городской думы Салехарда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В текущем году программой переселения воспользовались 106 семей. Продление сроков рассрочки платежа и уменьшение первоначального взноса поможет ускорить ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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