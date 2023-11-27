«Единая Россия» обновила состав политсовета на Ямале

На состоявшемся 28 ноября в Салехарде (ЯНАО) региональной конференции партии «Единая Россия» был утвержден обновленный состав политсовета. В совещательный орган были выбраны шестеро новых членов, сообщили URA.RU представители реготделения.
«Состав регионального политсовета „Единой России“ пополнили шесть новых персоналий. Его членами стали руководитель Ямало-Ненецкого регионального отделения „МГЕР“ Олег Шинкарев, секретари первичных отделений Наталья Сухорукова и Алексей Скурихин, секретарь губкинского местного отделения Ольга Пескова, исполниктельный секретарь ноябрьского местного отделения Инна Дема и член партии Владимир Хохряков», — сообщили в реготделении.
Кроме того, в президиум совета были избраны секретарь муравленковского отделения партии Елена Молдован и Олег Шинкарев. По информации источников URA.RU новые члены политсовета были избраны в ходе плановой ротации и пришли на смену спикеру гордумы Салехарда Владимиру Мартынюку, депутату гордумы окружной столицы Роману Арефьеву, заму главы Нового Уренгоя по соцполитике Михаилу Терещенко и Николаю Яшкину
«Была проведена плановая ротация членов политсовета, в соответствии с уставом партии. Все выбывшие из политсовета остаются активистами партии», — пояснили в реготделении.
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