«Единая Россия» обновила состав политсовета на Ямале

На конференции реготделения партии «Единая Россия» провели кадровую ротацию

28 ноября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Из политсовета ЕР исключены экс-замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова и депутат Роман Арефьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На состоявшемся 28 ноября в Салехарде (ЯНАО) региональной конференции партии «Единая Россия» был утвержден обновленный состав политсовета. В совещательный орган были выбраны шестеро новых членов, сообщили URA.RU представители реготделения. «Состав регионального политсовета „Единой России“ пополнили шесть новых персоналий. Его членами стали руководитель Ямало-Ненецкого регионального отделения „МГЕР“ Олег Шинкарев, секретари первичных отделений Наталья Сухорукова и Алексей Скурихин, секретарь губкинского местного отделения Ольга Пескова, исполниктельный секретарь ноябрьского местного отделения Инна Дема и член партии Владимир Хохряков», — сообщили в реготделении. Кроме того, в президиум совета были избраны секретарь муравленковского отделения партии Елена Молдован и Олег Шинкарев. По информации источников URA.RU новые члены политсовета были избраны в ходе плановой ротации и пришли на смену спикеру гордумы Салехарда Владимиру Мартынюку, депутату гордумы окружной столицы Роману Арефьеву, заму главы Нового Уренгоя по соцполитике Михаилу Терещенко и Николаю Яшкину «Была проведена плановая ротация членов политсовета, в соответствии с уставом партии. Все выбывшие из политсовета остаются активистами партии», — пояснили в реготделении.

На состоявшемся 28 ноября в Салехарде (ЯНАО) региональной конференции партии «Единая Россия» был утвержден обновленный состав политсовета. В совещательный орган были выбраны шестеро новых членов, сообщили URA.RU представители реготделения. «Состав регионального политсовета „Единой России“ пополнили шесть новых персоналий. Его членами стали руководитель Ямало-Ненецкого регионального отделения „МГЕР“ Олег Шинкарев, секретари первичных отделений Наталья Сухорукова и Алексей Скурихин, секретарь губкинского местного отделения Ольга Пескова, исполниктельный секретарь ноябрьского местного отделения Инна Дема и член партии Владимир Хохряков», — сообщили в реготделении. Кроме того, в президиум совета были избраны секретарь муравленковского отделения партии Елена Молдован и Олег Шинкарев. По информации источников URA.RU новые члены политсовета были избраны в ходе плановой ротации и пришли на смену спикеру гордумы Салехарда Владимиру Мартынюку, депутату гордумы окружной столицы Роману Арефьеву, заму главы Нового Уренгоя по соцполитике Михаилу Терещенко и Николаю Яшкину «Была проведена плановая ротация членов политсовета, в соответствии с уставом партии. Все выбывшие из политсовета остаются активистами партии», — пояснили в реготделении.