27 ноября 2023

«Единая Россия» обновила состав политсовета на Ямале

На конференции реготделения партии «Единая Россия» провели кадровую ротацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, единая россия, ер
Из политсовета ЕР исключены экс-замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова и депутат Роман Арефьев Фото:

На состоявшемся 28 ноября в Салехарде (ЯНАО) региональной конференции партии «Единая Россия» был утвержден обновленный состав политсовета. В совещательный орган были выбраны шестеро новых членов, сообщили URA.RU представители реготделения.

«Состав регионального политсовета „Единой России“ пополнили шесть новых персоналий. Его членами стали руководитель Ямало-Ненецкого регионального отделения „МГЕР“ Олег Шинкарев, секретари первичных отделений Наталья Сухорукова и Алексей Скурихин, секретарь губкинского местного отделения Ольга Пескова, исполниктельный секретарь ноябрьского местного отделения Инна Дема и член партии Владимир Хохряков», — сообщили в реготделении.

Кроме того, в президиум совета были избраны секретарь муравленковского отделения партии Елена Молдован и Олег Шинкарев. По информации источников URA.RU новые члены политсовета были избраны в ходе плановой ротации и пришли на смену спикеру гордумы Салехарда Владимиру Мартынюку, депутату гордумы окружной столицы Роману Арефьеву, заму главы Нового Уренгоя по соцполитике Михаилу Терещенко и Николаю Яшкину

«Была проведена плановая ротация членов политсовета, в соответствии с уставом партии. Все выбывшие из политсовета остаются активистами партии», — пояснили в реготделении.

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На состоявшемся 28 ноября в Салехарде (ЯНАО) региональной конференции партии «Единая Россия» был утвержден обновленный состав политсовета. В совещательный орган были выбраны шестеро новых членов, сообщили URA.RU представители реготделения. «Состав регионального политсовета „Единой России“ пополнили шесть новых персоналий. Его членами стали руководитель Ямало-Ненецкого регионального отделения „МГЕР“ Олег Шинкарев, секретари первичных отделений Наталья Сухорукова и Алексей Скурихин, секретарь губкинского местного отделения Ольга Пескова, исполниктельный секретарь ноябрьского местного отделения Инна Дема и член партии Владимир Хохряков», — сообщили в реготделении. Кроме того, в президиум совета были избраны секретарь муравленковского отделения партии Елена Молдован и Олег Шинкарев. По информации источников URA.RU новые члены политсовета были избраны в ходе плановой ротации и пришли на смену спикеру гордумы Салехарда Владимиру Мартынюку, депутату гордумы окружной столицы Роману Арефьеву, заму главы Нового Уренгоя по соцполитике Михаилу Терещенко и Николаю Яшкину «Была проведена плановая ротация членов политсовета, в соответствии с уставом партии. Все выбывшие из политсовета остаются активистами партии», — пояснили в реготделении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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