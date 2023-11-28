В Екатеринбурге семь улиц остались без света

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Презентация нового пространства в Доме Печати "ВпечатLENия". Екатеринбург, лампочка
На Уктусе произошло технологическое нарушение на сетях, из-за чего жители частных домов остались без электричества Фото:

Жители частного сектора в Чкаловском районе Екатеринбурга остались без электричества. Причиной стало технологическое нарушение, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал — Екатеринбург».

«В 17:55 в результате локального технологического нарушения в распределительной сети без электроснабжения остались жители улиц Дарвина, Шатровая, Д. Бедного, Дунайская, Молодогвардейцев, Яблоневая, Алтайская, Просторная», — отметили энергетики.

На месте работают сотрудники компании. Восстановить электричество обещают в течение двух часов.

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Жители частного сектора в Чкаловском районе Екатеринбурга остались без электричества. Причиной стало технологическое нарушение, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал — Екатеринбург». «В 17:55 в результате локального технологического нарушения в распределительной сети без электроснабжения остались жители улиц Дарвина, Шатровая, Д. Бедного, Дунайская, Молодогвардейцев, Яблоневая, Алтайская, Просторная», — отметили энергетики. На месте работают сотрудники компании. Восстановить электричество обещают в течение двух часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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