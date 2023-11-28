В Екатеринбурге семь улиц остались без света

На Уктусе произошло технологическое нарушение на сетях, из-за чего жители частных домов остались без электричества
Жители частного сектора в Чкаловском районе Екатеринбурга остались без электричества. Причиной стало технологическое нарушение, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал — Екатеринбург».
«В 17:55 в результате локального технологического нарушения в распределительной сети без электроснабжения остались жители улиц Дарвина, Шатровая, Д. Бедного, Дунайская, Молодогвардейцев, Яблоневая, Алтайская, Просторная», — отметили энергетики.
На месте работают сотрудники компании. Восстановить электричество обещают в течение двух часов.
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