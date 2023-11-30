30 ноября 2023

В Тюменской области вырастут цены на газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, газовая конфорка, пламя, газовая плита, огонь, бытовой газ
Газ подорожает на более чем 600 рублей Фото:

Власти Тюменской области готовятся повысить предельные тарифы на бытовой газ для населения. Соответствующий проект постановления разработан департаментом тарифной политики региона.

«По предварительному расчету, с учетом увеличения оптовой цены на газ, розничная цена на газ, реализуемый населению, с 1 июля 2024 года увеличится на 10,13%», — говорится в проекте документа. Сейчас он находится на экспертизе и пока не принят.

Цену для населения за тысячу кубометров газа поднимут до 6750 рублей. Таким образом, рост, по сравнению с действующим тарифом, составит порядка 620 рублей.

Ранее URA.RU писало, что во время своего прямого эфира губернатор Тюменской области Александр Моор назвал дату, к которой власти утвердят процент повышения платы за коммунальные услуги — 20 декабря. По всей стране рост цен произойдет 1 июля 2024 года.

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Власти Тюменской области готовятся повысить предельные тарифы на бытовой газ для населения. Соответствующий проект постановления разработан департаментом тарифной политики региона. «По предварительному расчету, с учетом увеличения оптовой цены на газ, розничная цена на газ, реализуемый населению, с 1 июля 2024 года увеличится на 10,13%», — говорится в проекте документа. Сейчас он находится на экспертизе и пока не принят. Цену для населения за тысячу кубометров газа поднимут до 6750 рублей. Таким образом, рост, по сравнению с действующим тарифом, составит порядка 620 рублей. Ранее URA.RU писало, что во время своего прямого эфира губернатор Тюменской области Александр Моор назвал дату, к которой власти утвердят процент повышения платы за коммунальные услуги — 20 декабря. По всей стране рост цен произойдет 1 июля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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