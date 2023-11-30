В Тюменской области вырастут цены на газ

Власти Тюменской области готовятся повысить предельные тарифы на бытовой газ для населения. Соответствующий проект постановления разработан департаментом тарифной политики региона.
«По предварительному расчету, с учетом увеличения оптовой цены на газ, розничная цена на газ, реализуемый населению, с 1 июля 2024 года увеличится на 10,13%», — говорится в проекте документа. Сейчас он находится на экспертизе и пока не принят.
Цену для населения за тысячу кубометров газа поднимут до 6750 рублей. Таким образом, рост, по сравнению с действующим тарифом, составит порядка 620 рублей.
Ранее URA.RU писало, что во время своего прямого эфира губернатор Тюменской области Александр Моор назвал дату, к которой власти утвердят процент повышения платы за коммунальные услуги — 20 декабря. По всей стране рост цен произойдет 1 июля 2024 года.
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