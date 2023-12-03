03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Тюмени мосты и улицы сковали пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
Пробки сковали мосты и улицы Тюмени Фото:

Утром 4 декабря в Тюмени фиксируются пробки в семь баллов, заторы наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Федюнинского, мостах на Профсоюзной и Челюскинцев. Данные представлены в сервисе 2GIS.

«Тюмень, 09:50 4 декабря. Пробки семь баллов», — сообщает сервис 2GIS.

Заторы зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Федюнинского. Также пробки сковали мосты на улицах Профсоюзной и Челюскинцев, а также «Стрелу».

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Утром 4 декабря в Тюмени фиксируются пробки в семь баллов, заторы наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Федюнинского, мостах на Профсоюзной и Челюскинцев. Данные представлены в сервисе 2GIS. «Тюмень, 09:50 4 декабря. Пробки семь баллов», — сообщает сервис 2GIS. Заторы зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Федюнинского. Также пробки сковали мосты на улицах Профсоюзной и Челюскинцев, а также «Стрелу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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