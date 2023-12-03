В Тюмени мосты и улицы сковали пробки

04 декабря 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Пробки сковали мосты и улицы Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU Утром 4 декабря в Тюмени фиксируются пробки в семь баллов, заторы наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Федюнинского, мостах на Профсоюзной и Челюскинцев. Данные представлены в сервисе 2GIS. «Тюмень, 09:50 4 декабря. Пробки семь баллов», — сообщает сервис 2GIS. Заторы зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Федюнинского. Также пробки сковали мосты на улицах Профсоюзной и Челюскинцев, а также «Стрелу».

Утром 4 декабря в Тюмени фиксируются пробки в семь баллов, заторы наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Федюнинского, мостах на Профсоюзной и Челюскинцев. Данные представлены в сервисе 2GIS. «Тюмень, 09:50 4 декабря. Пробки семь баллов», — сообщает сервис 2GIS. Заторы зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Федюнинского. Также пробки сковали мосты на улицах Профсоюзной и Челюскинцев, а также «Стрелу».