Экс-морпех США Берлетик: Запад отстает от РФ в производстве техники

14 ноября 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Россия опережает Запад в производстве военной техники Фото: Илья Московец © URA.RU Запад очень сильно уступает России в вопросе производства боеприпасов и военной техники. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. «Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это. И, как я уже упоминал ранее, они даже не говорят о том, чтобы что-то изменить», — заявил эксперт. По мнению экс-морпеха, западным странам должны прибегнуть к значительным реформам для того, чтобы нарастить военно-промышленное производство. Также им нужно огромные инвестиции, чтобы обучить кадры, необходимые для расширения военно-промышленного производства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что по результатам восьми месяцев этого года оборонно-промышленным комплексам удалось не только сохранить стабильный темп работы, но и выполнить график поставок. Президент РФ отметил, что по отдельным направлениям кратно увеличился выпуск военной продукции. По словам журналистов, за время проведения СВО Россия начала производить больше вооружений, чем западные союзники Украины. РФ смогла преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет. По мнению западных чиновников, в России могут производить ежегодно 200 танков, а боеприпасов — два миллиона, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад очень сильно уступает России в вопросе производства боеприпасов и военной техники. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. «Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это. И, как я уже упоминал ранее, они даже не говорят о том, чтобы что-то изменить», — заявил эксперт. По мнению экс-морпеха, западным странам должны прибегнуть к значительным реформам для того, чтобы нарастить военно-промышленное производство. Также им нужно огромные инвестиции, чтобы обучить кадры, необходимые для расширения военно-промышленного производства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что по результатам восьми месяцев этого года оборонно-промышленным комплексам удалось не только сохранить стабильный темп работы, но и выполнить график поставок. Президент РФ отметил, что по отдельным направлениям кратно увеличился выпуск военной продукции. По словам журналистов, за время проведения СВО Россия начала производить больше вооружений, чем западные союзники Украины. РФ смогла преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет. По мнению западных чиновников, в России могут производить ежегодно 200 танков, а боеприпасов — два миллиона, передает телеканал 360.