Bloomberg: ОАЭ ограничит экспорт товаров в Россию

10 ноября 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

ОАЭ хотят уменьшить объем поставок в Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют сократить объем поставок ряда товаров в РФ. Об этом сообщил чиновник Евросоюза. «21 сентября Bloomberg сообщило, что ОАЭ изучают возможность ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции США и ЕС», — передает слова чиновника Bloomberg. По словам собеседников, власти страны намерены расширить список, дополнив 45 категорий товаров двойного назначения, фигурирующих в аналогичных списках США и ЕС. В результате местные компании, занимающиеся реэкспортом соответствующей продукции, должны будут доказать, что она предназначена для использования в гражданских целях. Ранее в апреля в Казахстане хотели запустить систему онлайн-отслеживания товаров, которые поставляются в страну для реэкспорта. Цель состоит в том, чтобы предотвратить вторичные санкции и при этом не поссориться с Западом, передает MK.RU . Также ряд китайских компаний приняли решения в пользу снижения объем поставок в Россию. Бизнес в этом случае боится попасть под западные санкции, передает телеканал 360.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют сократить объем поставок ряда товаров в РФ. Об этом сообщил чиновник Евросоюза. «21 сентября Bloomberg сообщило, что ОАЭ изучают возможность ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции США и ЕС», — передает слова чиновника Bloomberg. По словам собеседников, власти страны намерены расширить список, дополнив 45 категорий товаров двойного назначения, фигурирующих в аналогичных списках США и ЕС. В результате местные компании, занимающиеся реэкспортом соответствующей продукции, должны будут доказать, что она предназначена для использования в гражданских целях. Ранее в апреля в Казахстане хотели запустить систему онлайн-отслеживания товаров, которые поставляются в страну для реэкспорта. Цель состоит в том, чтобы предотвратить вторичные санкции и при этом не поссориться с Западом, передает MK.RU. Также ряд китайских компаний приняли решения в пользу снижения объем поставок в Россию. Бизнес в этом случае боится попасть под западные санкции, передает телеканал 360.