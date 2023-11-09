09 ноября 2023

Bloomberg: ОАЭ ограничит экспорт товаров в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, склад, погрузчик, разгрузка товара
ОАЭ хотят уменьшить объем поставок в Россию Фото:

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют сократить объем поставок ряда товаров в РФ. Об этом сообщил чиновник Евросоюза.

«21 сентября Bloomberg сообщило, что ОАЭ изучают возможность ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции США и ЕС», — передает слова чиновника Bloomberg.

По словам собеседников, власти страны намерены расширить список, дополнив 45 категорий товаров двойного назначения, фигурирующих в аналогичных списках США и ЕС. В результате местные компании, занимающиеся реэкспортом соответствующей продукции, должны будут доказать, что она предназначена для использования в гражданских целях.

Ранее в апреля в Казахстане хотели запустить систему онлайн-отслеживания товаров, которые поставляются в страну для реэкспорта. Цель состоит в том, чтобы предотвратить вторичные санкции и при этом не поссориться с Западом, передает MK.RU. Также ряд китайских компаний приняли решения в пользу снижения объем поставок в Россию. Бизнес в этом случае боится попасть под западные санкции, передает телеканал 360.

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют сократить объем поставок ряда товаров в РФ. Об этом сообщил чиновник Евросоюза. «21 сентября Bloomberg сообщило, что ОАЭ изучают возможность ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции США и ЕС», — передает слова чиновника Bloomberg. По словам собеседников, власти страны намерены расширить список, дополнив 45 категорий товаров двойного назначения, фигурирующих в аналогичных списках США и ЕС. В результате местные компании, занимающиеся реэкспортом соответствующей продукции, должны будут доказать, что она предназначена для использования в гражданских целях. Ранее в апреля в Казахстане хотели запустить систему онлайн-отслеживания товаров, которые поставляются в страну для реэкспорта. Цель состоит в том, чтобы предотвратить вторичные санкции и при этом не поссориться с Западом, передает MK.RU. Также ряд китайских компаний приняли решения в пользу снижения объем поставок в Россию. Бизнес в этом случае боится попасть под западные санкции, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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