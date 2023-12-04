Губернатор Моор увеличил нагрузку на мэра Тюмени и спикера гордумы

05 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Моор заставил руководителей Тюмени плотнее работать с областными властями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Александр Моор поручил мэру Тюмени Руслану Кухаруку и спикеру гордумы Светлане Ивановой посещать комитеты в облдуме. Из-за того, что Моор поручил создать тюменскую агломерацию, муниципальные и областные власти берут курс на интеграцию. Сегодня оба политика впервые появились на думском комитете. «Сегодня Кухарук и Иванова впервые посетили комитет, чем вызвали ажиотаж у думцев. „Городских“ завалили вопросами. В силу опыта отдуваться пришлось мэру Руслану Кухаруку, чей спич в общей сложности занял половину заседания комитета по госстроительству. Депутат Владимир Ульянов даже отметил: „Такое чувство, что главу города впервые увидели“. Иванова же промолчала весь комитет», — передает URA.RU корреспондент с места событий. По мнению политолога Александра Безделова, после послания губернатора тюменским властям придется работать в связке. «После послания губернатора, в котором он сделал акцент на создании тюменской агломерации, стало понятно, что области и городу нужно будет работать в связке. Раньше муниципальные чиновники на комитеты облдумы приглашались крайне редко», — прокомментировал агентству Безделов. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Моор и Руслан Кухарук запустили предвыборную кампанию президента в Тюмени. Политики начали принимать граждан в штабе общественной поддержки ЕР, созданном специально для проведения предвыборных мероприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Александр Моор поручил мэру Тюмени Руслану Кухаруку и спикеру гордумы Светлане Ивановой посещать комитеты в облдуме. Из-за того, что Моор поручил создать тюменскую агломерацию, муниципальные и областные власти берут курс на интеграцию. Сегодня оба политика впервые появились на думском комитете. «Сегодня Кухарук и Иванова впервые посетили комитет, чем вызвали ажиотаж у думцев. „Городских“ завалили вопросами. В силу опыта отдуваться пришлось мэру Руслану Кухаруку, чей спич в общей сложности занял половину заседания комитета по госстроительству. Депутат Владимир Ульянов даже отметил: „Такое чувство, что главу города впервые увидели“. Иванова же промолчала весь комитет», — передает URA.RU корреспондент с места событий. По мнению политолога Александра Безделова, после послания губернатора тюменским властям придется работать в связке. «После послания губернатора, в котором он сделал акцент на создании тюменской агломерации, стало понятно, что области и городу нужно будет работать в связке. Раньше муниципальные чиновники на комитеты облдумы приглашались крайне редко», — прокомментировал агентству Безделов. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Моор и Руслан Кухарук запустили предвыборную кампанию президента в Тюмени. Политики начали принимать граждан в штабе общественной поддержки ЕР, созданном специально для проведения предвыборных мероприятий.