В России появятся банковские социальные счета

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который предполагает появление в стране социальных счетов в банке для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте думы.
«Согласно законопроекту социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления. <…> Малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тысяч рублей», —
Все операции с данными счетами будут осуществляться при помощи карты «Мир». При этом банкам запретят вводить плату за открытие социального счета. Открыть его можно будет через портал «Госуслуги».
Недавно в Госдуме решили ограничить выдачу льготной ипотеки. Центробанк также призывал к этому. Банк России 27 октября принял решение повысить ключевую ставку до 15%.
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