В России появятся банковские социальные счета

05 декабря 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Социальные счета позволят получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который предполагает появление в стране социальных счетов в банке для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте думы. «Согласно законопроекту социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления. <…> Малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Все операции с данными счетами будут осуществляться при помощи карты «Мир». При этом банкам запретят вводить плату за открытие социального счета. Открыть его можно будет через портал «Госуслуги». Недавно в Госдуме решили ограничить выдачу льготной ипотеки. Центробанк также призывал к этому. Банк России 27 октября принял решение повысить ключевую ставку до 15%.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который предполагает появление в стране социальных счетов в банке для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте думы. «Согласно законопроекту социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления. <…> Малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Все операции с данными счетами будут осуществляться при помощи карты «Мир». При этом банкам запретят вводить плату за открытие социального счета. Открыть его можно будет через портал «Госуслуги». Недавно в Госдуме решили ограничить выдачу льготной ипотеки. Центробанк также призывал к этому. Банк России 27 октября принял решение повысить ключевую ставку до 15%.