В России появятся банковские социальные счета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, банкомат, кредит, экономика, финансы, деньги, пачка денег, купюры, получка, купюра 5000, банковский перевод, платеж, взнос, купюроприемник
Социальные счета позволят получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ Фото:

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который предполагает появление в стране социальных счетов в банке для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте думы.

«Согласно законопроекту социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления. <…> Малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Все операции с данными счетами будут осуществляться при помощи карты «Мир». При этом банкам запретят вводить плату за открытие социального счета. Открыть его можно будет через портал «Госуслуги».

Недавно в Госдуме решили ограничить выдачу льготной ипотеки. Центробанк также призывал к этому. Банк России 27 октября принял решение повысить ключевую ставку до 15%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который предполагает появление в стране социальных счетов в банке для малообеспеченных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте думы. «Согласно законопроекту социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления. <…> Малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Все операции с данными счетами будут осуществляться при помощи карты «Мир». При этом банкам запретят вводить плату за открытие социального счета. Открыть его можно будет через портал «Госуслуги». Недавно в Госдуме решили ограничить выдачу льготной ипотеки. Центробанк также призывал к этому. Банк России 27 октября принял решение повысить ключевую ставку до 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...