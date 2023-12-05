05 декабря 2023

Екатеринбуржцы меняют сноуборды и коньки на беговые лыжи

Авито: продажа беговых лыж в Екатеринбурге выросла на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом сезоне екатеринбуржцы на 11% чаще выбирают беговые лыжи Фото:

В этом зимнем сезоне жители Екатеринбурга стали чаще приобретать беговые лыжи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Число покупок беговых лыж екатеринбуржцами в этом сезоне увеличилось на 11%. Средняя стоимость инвентаря составила 7020 рублей, а минимальная — 100 рублей», — написано в сообщении. Также на 10% чаще, чем в прошлом году, стали покупать горные лыжи.

Продажи фигурных и хоккейных коньков за год упали на 6% и 12%. При этом найти любительские коньки в хорошем состоянии можно по символической цене от 100 рублей, а качественные профессиональные коньки можно купить с рук по цене от двух тысяч рублей.

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В этом зимнем сезоне жители Екатеринбурга стали чаще приобретать беговые лыжи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Число покупок беговых лыж екатеринбуржцами в этом сезоне увеличилось на 11%. Средняя стоимость инвентаря составила 7020 рублей, а минимальная — 100 рублей», — написано в сообщении. Также на 10% чаще, чем в прошлом году, стали покупать горные лыжи. Продажи фигурных и хоккейных коньков за год упали на 6% и 12%. При этом найти любительские коньки в хорошем состоянии можно по символической цене от 100 рублей, а качественные профессиональные коньки можно купить с рук по цене от двух тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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