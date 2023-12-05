Екатеринбуржцы меняют сноуборды и коньки на беговые лыжи

В этом сезоне екатеринбуржцы на 11% чаще выбирают беговые лыжи
В этом зимнем сезоне жители Екатеринбурга стали чаще приобретать беговые лыжи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».
«Число покупок беговых лыж екатеринбуржцами в этом сезоне увеличилось на 11%. Средняя стоимость инвентаря составила 7020 рублей, а минимальная — 100 рублей», — написано в сообщении. Также на 10% чаще, чем в прошлом году, стали покупать горные лыжи.
Продажи фигурных и хоккейных коньков за год упали на 6% и 12%. При этом найти любительские коньки в хорошем состоянии можно по символической цене от 100 рублей, а качественные профессиональные коньки можно купить с рук по цене от двух тысяч рублей.
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