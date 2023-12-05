Мишустин утвердил список товаров для северного завоза в ХМАО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень грузов, которые имеют приоритетное значение для регионов Крайнего Севера и приравненных к нему по условиям территорий. Также он подписал постановление, которое наделило власти ХМАО и других регионов предоставлять бюджетные кредиты бизнесу. Об этом сообщили на сайте правительства России.
«Правительство утвердило перечень грузов северного завоза первой категории. Они будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты», — сообщили в публикации на сайте правительства.
В утвержденный перечень вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания — всего около 160 наименований. Доставка товаров в ХМАО может осуществляться наземным, воздушным и речным транспортом.
Ранее URA.RU писало о том, что Мишустин утвердил доставку грузов в северные районы ХМАО и Тюменской области по поручению президента Владимира Путина. Всего в перечень территорий вошли населенные пункты 21 региона страны.
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