05 декабря 2023

Мишустин утвердил список товаров для северного завоза в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, арктика, трасса
В перечень приоритетных вошло семь категорий товаров Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень грузов, которые имеют приоритетное значение для регионов Крайнего Севера и приравненных к нему по условиям территорий. Также он подписал постановление, которое наделило власти ХМАО и других регионов предоставлять бюджетные кредиты бизнесу. Об этом сообщили на сайте правительства России.

«Правительство утвердило перечень грузов северного завоза первой категории. Они будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты», — сообщили в публикации на сайте правительства.

В утвержденный перечень вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания — всего около 160 наименований. Доставка товаров в ХМАО может осуществляться наземным, воздушным и речным транспортом.

Ранее URA.RU писало о том, что Мишустин утвердил доставку грузов в северные районы ХМАО и Тюменской области по поручению президента Владимира Путина. Всего в перечень территорий вошли населенные пункты 21 региона страны.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень грузов, которые имеют приоритетное значение для регионов Крайнего Севера и приравненных к нему по условиям территорий. Также он подписал постановление, которое наделило власти ХМАО и других регионов предоставлять бюджетные кредиты бизнесу. Об этом сообщили на сайте правительства России. «Правительство утвердило перечень грузов северного завоза первой категории. Они будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты», — сообщили в публикации на сайте правительства. В утвержденный перечень вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания — всего около 160 наименований. Доставка товаров в ХМАО может осуществляться наземным, воздушным и речным транспортом. Ранее URA.RU писало о том, что Мишустин утвердил доставку грузов в северные районы ХМАО и Тюменской области по поручению президента Владимира Путина. Всего в перечень территорий вошли населенные пункты 21 региона страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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