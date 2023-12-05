Мишустин утвердил список товаров для северного завоза в ХМАО

06 декабря 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

В перечень приоритетных вошло семь категорий товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень грузов, которые имеют приоритетное значение для регионов Крайнего Севера и приравненных к нему по условиям территорий. Также он подписал постановление, которое наделило власти ХМАО и других регионов предоставлять бюджетные кредиты бизнесу. Об этом сообщили на сайте правительства России. «Правительство утвердило перечень грузов северного завоза первой категории. Они будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты», — сообщили в публикации на сайте правительства. В утвержденный перечень вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания — всего около 160 наименований. Доставка товаров в ХМАО может осуществляться наземным, воздушным и речным транспортом. Ранее URA.RU писало о том, что Мишустин утвердил доставку грузов в северные районы ХМАО и Тюменской области по поручению президента Владимира Путина. Всего в перечень территорий вошли населенные пункты 21 региона страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень грузов, которые имеют приоритетное значение для регионов Крайнего Севера и приравненных к нему по условиям территорий. Также он подписал постановление, которое наделило власти ХМАО и других регионов предоставлять бюджетные кредиты бизнесу. Об этом сообщили на сайте правительства России. «Правительство утвердило перечень грузов северного завоза первой категории. Они будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты», — сообщили в публикации на сайте правительства. В утвержденный перечень вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания — всего около 160 наименований. Доставка товаров в ХМАО может осуществляться наземным, воздушным и речным транспортом. Ранее URA.RU писало о том, что Мишустин утвердил доставку грузов в северные районы ХМАО и Тюменской области по поручению президента Владимира Путина. Всего в перечень территорий вошли населенные пункты 21 региона страны.