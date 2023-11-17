Мишустин утвердил доставку грузов в северные районы ХМАО и Тюменской области по поручению Путина

Мишустин внес ХМАО и Тюменскую область в список регионов северного завоза

17 ноября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес ХМАО и Тюменскую область в списки регионов северного завоза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал перечень регионов, в которые будет осуществляться доставка грузов с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами при поддержке государства. Разработать проект «Северный завоз» поручил подчиненным президент РФ Владимир Путин. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ. «В перечень территорий вошли населенные пункты 21 субъекта страны — это республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха и Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Закон о северном завозе направлен на создание условий для того, чтобы продукты и товары первой необходимости завозились людям вовремя и в достаточном объеме», — цитирует Мишустина сайт правительства. Северный завоз — это комплекс финансовых механизмов и мероприятий по бесперебойной доставке жизненно важных товаров на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Доставка туда зачастую проблематична из-за суровых климатических условий. Завозить товары приходится воздушным, речным и морским транспортом, зачастую используя акватории Северного морского пути. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал перечень регионов, в которые будет осуществляться доставка грузов с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами при поддержке государства. Разработать проект «Северный завоз» поручил подчиненным президент РФ Владимир Путин. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ. «В перечень территорий вошли населенные пункты 21 субъекта страны — это республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха и Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Закон о северном завозе направлен на создание условий для того, чтобы продукты и товары первой необходимости завозились людям вовремя и в достаточном объеме», — цитирует Мишустина сайт правительства. Северный завоз — это комплекс финансовых механизмов и мероприятий по бесперебойной доставке жизненно важных товаров на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Доставка туда зачастую проблематична из-за суровых климатических условий. Завозить товары приходится воздушным, речным и морским транспортом, зачастую используя акватории Северного морского пути.