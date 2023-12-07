Алиев назначил внеочередные президентские выборы на год раньше

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
Ильхам Алиев назначил внеочередные выборы президента Фото:

В Азербайджане глава государства Ильхам Алиев объявил о назначении внеочередных президентских выборов на 7 февраля 2024 год. Выборы должны были пройти в 2025 году.

«Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ранее выборы были запланированы на 2025 год.

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В Азербайджане глава государства Ильхам Алиев объявил о назначении внеочередных президентских выборов на 7 февраля 2024 год. Выборы должны были пройти в 2025 году. «Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ранее выборы были запланированы на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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