Алиев назначил внеочередные президентские выборы на год раньше

Ильхам Алиев назначил внеочередные выборы президента
В Азербайджане глава государства Ильхам Алиев объявил о назначении внеочередных президентских выборов на 7 февраля 2024 год. Выборы должны были пройти в 2025 году.
«Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ранее выборы были запланированы на 2025 год.
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