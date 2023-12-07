В мире Алиев назначил внеочередные президентские выборы на год раньше 07 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 + Ильхам Алиев назначил внеочередные выборы президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Азербайджане глава государства Ильхам Алиев объявил о назначении внеочередных президентских выборов на 7 февраля 2024 год. Выборы должны были пройти в 2025 году. «Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ранее выборы были запланированы на 2025 год. В Азербайджане глава государства Ильхам Алиев объявил о назначении внеочередных президентских выборов на 7 февраля 2024 год. Выборы должны были пройти в 2025 году. «Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ранее выборы были запланированы на 2025 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям