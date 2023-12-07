Минфин отказался повышать цены на крепкий алкоголь после Нового года

08 декабря 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

С 1 января государство индексирует ставки акцизов на алкоголь на уровень инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки с 1 января не произойдет. В Минфине отказались от идеи повышать цены на водку, коньяк и бренди. «Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь после новогодних праздников не предполагается. Цена на водку, коньяк, бренди и другие крепкие напитки останется прежней», — пишут «Известия со ссылкой на заявление пресс-службы Минфина. Ранее Минфин предлагал повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей с 281 рубля за бутылку емкостью 0,5 литра. Госдума также на днях одобрила принятие закона «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта». Согласно ему, только государственные организации смогут производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки с 1 января не произойдет. В Минфине отказались от идеи повышать цены на водку, коньяк и бренди. «Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь после новогодних праздников не предполагается. Цена на водку, коньяк, бренди и другие крепкие напитки останется прежней», — пишут «Известия со ссылкой на заявление пресс-службы Минфина. Ранее Минфин предлагал повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей с 281 рубля за бутылку емкостью 0,5 литра. Госдума также на днях одобрила принятие закона «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта». Согласно ему, только государственные организации смогут производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию.