07 декабря 2023

Минфин отказался повышать цены на крепкий алкоголь после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января государство индексирует ставки акцизов на алкоголь на уровень инфляции Фото:

Роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки с 1 января не произойдет. В Минфине отказались от идеи повышать цены на водку, коньяк и бренди.

«Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь после новогодних праздников не предполагается. Цена на водку, коньяк, бренди и другие крепкие напитки останется прежней», — пишут «Известия со ссылкой на заявление пресс-службы Минфина.

Ранее Минфин предлагал повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей с 281 рубля за бутылку емкостью 0,5 литра. Госдума также на днях одобрила принятие закона «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта». Согласно ему, только государственные организации смогут производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

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Роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки с 1 января не произойдет. В Минфине отказались от идеи повышать цены на водку, коньяк и бренди. «Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь после новогодних праздников не предполагается. Цена на водку, коньяк, бренди и другие крепкие напитки останется прежней», — пишут «Известия со ссылкой на заявление пресс-службы Минфина. Ранее Минфин предлагал повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей с 281 рубля за бутылку емкостью 0,5 литра. Госдума также на днях одобрила принятие закона «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта». Согласно ему, только государственные организации смогут производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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