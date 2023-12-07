В Ноябрьске загорелся жилой дом. Видео

08 декабря 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске горит жилой дом (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) горит дом по адресу Республики, 11. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Улица Республики, 11. Горит дом», — написал очевидец происшествия в telegram-канале «NSK». На видео видно, что на месте происшествия уже работают пожарные. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что в 8 декабря в 11:39 поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Республики, 11. На момент прибытия наблюдалось горение дома, жильцы самостоятельно эвакуировались. В 12:05 открытое горение на площади 50 квадратных метров было ликвидировано.

В Ноябрьске (ЯНАО) горит дом по адресу Республики, 11. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Улица Республики, 11. Горит дом», — написал очевидец происшествия в telegram-канале «NSK». На видео видно, что на месте происшествия уже работают пожарные. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что в 8 декабря в 11:39 поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Республики, 11. На момент прибытия наблюдалось горение дома, жильцы самостоятельно эвакуировались. В 12:05 открытое горение на площади 50 квадратных метров было ликвидировано.