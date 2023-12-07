В Ноябрьске горит жилой дом (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) горит дом по адресу Республики, 11. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Улица Республики, 11. Горит дом», — написал очевидец происшествия в telegram-канале «NSK». На видео видно, что на месте происшествия уже работают пожарные.
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что в 8 декабря в 11:39 поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Республики, 11. На момент прибытия наблюдалось горение дома, жильцы самостоятельно эвакуировались. В 12:05 открытое горение на площади 50 квадратных метров было ликвидировано.
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