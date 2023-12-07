07 декабря 2023

В Ноябрьске загорелся жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске горит жилой дом (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) горит дом по адресу Республики, 11. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Улица Республики, 11. Горит дом», — написал очевидец происшествия в telegram-канале «NSK». На видео видно, что на месте происшествия уже работают пожарные.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что в 8 декабря в 11:39 поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Республики, 11. На момент прибытия наблюдалось горение дома, жильцы самостоятельно эвакуировались. В 12:05 открытое горение на площади 50 квадратных метров было ликвидировано.

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В Ноябрьске (ЯНАО) горит дом по адресу Республики, 11. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Улица Республики, 11. Горит дом», — написал очевидец происшествия в telegram-канале «NSK». На видео видно, что на месте происшествия уже работают пожарные. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что в 8 декабря в 11:39 поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Республики, 11. На момент прибытия наблюдалось горение дома, жильцы самостоятельно эвакуировались. В 12:05 открытое горение на площади 50 квадратных метров было ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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