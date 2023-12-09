В Тюменскую область переехали сотни людей с Украины

10 декабря 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

В Тюменскую область с начала СВО приехали 2800 людей с Украины, а также ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменскую область с начала специальной военной операции (СВО) приехали примерно 2800 граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживавших на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в департаменте социального развития региона. «Государственные жилищные сертификаты выдают жителям города Херсона и части Херсонской области. В Тюменской области выдано более 300 сертификатов на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, из них более 50 сертификатов реализованы в иных субъектах РФ», — передает слова представителей департамента 72.RU. Отмечается, что в регион с начала СВО приехали 2800 людей с Украины, а также ДНР и ЛНР. У некоторых из них есть возможность получить сертификат на покупку квартиры. В основном жилье приобретают в Тюмени и Тобольске, а также в Ишиме, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Викуловском, Исетском и Упоровском районах. В прошлом году правительство региона сообщало, что в Тюменскую область прибыли 116 жителей Украины, а также ДНР и ЛНР. Кроме того, в прошлом году почти три сотни беженцев самостоятельно приехали в область. Власти уточнили, что вынужденным переселенцам оказывают содействие в решении различных проблем. В том числе, им разъясняют информацию о работе пунктов временного размещения, трудоустройстве, материальной помощи, медицинском обслуживании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменскую область с начала специальной военной операции (СВО) приехали примерно 2800 граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживавших на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в департаменте социального развития региона. «Государственные жилищные сертификаты выдают жителям города Херсона и части Херсонской области. В Тюменской области выдано более 300 сертификатов на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, из них более 50 сертификатов реализованы в иных субъектах РФ», — передает слова представителей департамента 72.RU. Отмечается, что в регион с начала СВО приехали 2800 людей с Украины, а также ДНР и ЛНР. У некоторых из них есть возможность получить сертификат на покупку квартиры. В основном жилье приобретают в Тюмени и Тобольске, а также в Ишиме, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Викуловском, Исетском и Упоровском районах. В прошлом году правительство региона сообщало, что в Тюменскую область прибыли 116 жителей Украины, а также ДНР и ЛНР. Кроме того, в прошлом году почти три сотни беженцев самостоятельно приехали в область. Власти уточнили, что вынужденным переселенцам оказывают содействие в решении различных проблем. В том числе, им разъясняют информацию о работе пунктов временного размещения, трудоустройстве, материальной помощи, медицинском обслуживании.