09 декабря 2023
08 декабря 2023

В Тюменскую область переехали сотни людей с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменскую область с начала СВО приехали 2800 людей с Украины, а также ДНР и ЛНР Фото:

В Тюменскую область с начала специальной военной операции (СВО) приехали примерно 2800 граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживавших на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в департаменте социального развития региона.

«Государственные жилищные сертификаты выдают жителям города Херсона и части Херсонской области. В Тюменской области выдано более 300 сертификатов на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, из них более 50 сертификатов реализованы в иных субъектах РФ», — передает слова представителей департамента 72.RU. Отмечается, что в регион с начала СВО приехали 2800 людей с Украины, а также ДНР и ЛНР.

У некоторых из них есть возможность получить сертификат на покупку квартиры. В основном жилье приобретают в Тюмени и Тобольске, а также в Ишиме, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Викуловском, Исетском и Упоровском районах.

В прошлом году правительство региона сообщало, что в Тюменскую область прибыли 116 жителей Украины, а также ДНР и ЛНР. Кроме того, в прошлом году почти три сотни беженцев самостоятельно приехали в область. Власти уточнили, что вынужденным переселенцам оказывают содействие в решении различных проблем. В том числе, им разъясняют информацию о работе пунктов временного размещения, трудоустройстве, материальной помощи, медицинском обслуживании.

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В Тюменскую область с начала специальной военной операции (СВО) приехали примерно 2800 граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживавших на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в департаменте социального развития региона. «Государственные жилищные сертификаты выдают жителям города Херсона и части Херсонской области. В Тюменской области выдано более 300 сертификатов на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, из них более 50 сертификатов реализованы в иных субъектах РФ», — передает слова представителей департамента 72.RU. Отмечается, что в регион с начала СВО приехали 2800 людей с Украины, а также ДНР и ЛНР. У некоторых из них есть возможность получить сертификат на покупку квартиры. В основном жилье приобретают в Тюмени и Тобольске, а также в Ишиме, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Викуловском, Исетском и Упоровском районах. В прошлом году правительство региона сообщало, что в Тюменскую область прибыли 116 жителей Украины, а также ДНР и ЛНР. Кроме того, в прошлом году почти три сотни беженцев самостоятельно приехали в область. Власти уточнили, что вынужденным переселенцам оказывают содействие в решении различных проблем. В том числе, им разъясняют информацию о работе пунктов временного размещения, трудоустройстве, материальной помощи, медицинском обслуживании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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