Мэр Перми удвоил выплаты для педагогов, которые поехали в ДНР и ЛНР

11 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Работники муниципальных учреждений Перми во время командировок будут получать выплаты в двойном размере Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Мэр Перми Эдуард Соснин повысил размер выплат для работников муниципальных учреждений (в том числе, педагогам) во время командировок в Донецкую, Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Это следует из постановления, размещенного на сайте городской администрации. В нем сказано, что денежное вознаграждение командированным в указанные территории «выплачивается в двойном размере». «Установить, что работникам муниципальных учреждений города Перми, в период нахождения в служебных командировках на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области: денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в постановлении. В пресс-службе администрации Перми URA.RU пояснили, что речь, в том числе, идет о работниках сферы образования, культуры и спорта, а не о муниципальных служащих (специалистах мэрии и ее подразделений). «Например, пермские учителя с гуманитарной миссией „Открытые сердца“ регулярно посещают новые российские регионы. Ряд директоров пермских школ и педагогов ездили на освобожденные территории, чтобы помочь в налаживании образовательного процесса, поделиться своими знаниями и опытом, помочь своим коллегам интегрироваться в российскую систему образования», — уточнили в пресс-службе мэрии. Годом ранее аналогичные выплаты для подчиненных, находящихся в командировках в указанных территориях, установил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. URA.RU рассказывало, что Пермский край участвует в восстановлении инфраструктуры города Северодонецка (ЛНР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Перми Эдуард Соснин повысил размер выплат для работников муниципальных учреждений (в том числе, педагогам) во время командировок в Донецкую, Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Это следует из постановления, размещенного на сайте городской администрации. В нем сказано, что денежное вознаграждение командированным в указанные территории «выплачивается в двойном размере». «Установить, что работникам муниципальных учреждений города Перми, в период нахождения в служебных командировках на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области: денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в постановлении. В пресс-службе администрации Перми URA.RU пояснили, что речь, в том числе, идет о работниках сферы образования, культуры и спорта, а не о муниципальных служащих (специалистах мэрии и ее подразделений). «Например, пермские учителя с гуманитарной миссией „Открытые сердца“ регулярно посещают новые российские регионы. Ряд директоров пермских школ и педагогов ездили на освобожденные территории, чтобы помочь в налаживании образовательного процесса, поделиться своими знаниями и опытом, помочь своим коллегам интегрироваться в российскую систему образования», — уточнили в пресс-службе мэрии. Годом ранее аналогичные выплаты для подчиненных, находящихся в командировках в указанных территориях, установил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. URA.RU рассказывало, что Пермский край участвует в восстановлении инфраструктуры города Северодонецка (ЛНР).