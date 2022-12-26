Пермский губернатор определил размер выплат для чиновников, находящихся в ДНР и ЛНР

Губернатор Махонин определил размер выплат для чиновников, которые работают в Донецке и Луганске

27 декабря 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин решил, сколько должны получать чиновники, находящиеся в служебных командировках в Донецке и Луганске Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Пермские госслужащие, находящие в служебных командировках в республиках, вошедших в состав РФ, будут получать денежное вознаграждение в двойном размере. Об этом говорится в указе, губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, который опубликован на сайте краевого правительства. «Установить, что лицам, замещающим государственные должности Пермского края председателя правительства края, руководителя администрации губернатора, государственным гражданским служащим, работникам администрации губернатора, исполнительных органов госвласти края, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области: денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере», — отмечается в указе. Также определен размер суточных для указанных категорий чиновников. За каждый день нахождения в служебной командировке он составит 8480 рублей. Командировки будут оплачиваться из бюджета Пермского края. Пермский край участвует в восстановлении инфраструктуры города Северодонецка (ЛНР). Это предусмотрено соглашением, заключенным между городом и краевыми властями. В текущем году на территории республики в течение нескольких месяцев работали чиновники правительства Прикамья. По словам Махонина, все они ежедневно подвергали свою жизнь риску. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские госслужащие, находящие в служебных командировках в республиках, вошедших в состав РФ, будут получать денежное вознаграждение в двойном размере. Об этом говорится в указе, губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, который опубликован на сайте краевого правительства. «Установить, что лицам, замещающим государственные должности Пермского края председателя правительства края, руководителя администрации губернатора, государственным гражданским служащим, работникам администрации губернатора, исполнительных органов госвласти края, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области: денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере», — отмечается в указе. Также определен размер суточных для указанных категорий чиновников. За каждый день нахождения в служебной командировке он составит 8480 рублей. Командировки будут оплачиваться из бюджета Пермского края. Пермский край участвует в восстановлении инфраструктуры города Северодонецка (ЛНР). Это предусмотрено соглашением, заключенным между городом и краевыми властями. В текущем году на территории республики в течение нескольких месяцев работали чиновники правительства Прикамья. По словам Махонина, все они ежедневно подвергали свою жизнь риску.