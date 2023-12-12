«Известия»: самозанятых начнут штрафовать за обман покупателей

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Обогреватели в магазине. Челябинск, обогреватель, магазин бытовой техники
Потребители часто жалуются на частные сервисы по ремонту техники Фото:

Услуги самозанятых могут включить в закон «О защите прав потребителей», чтобы привлекать их к ответственности за обман клиентов. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратился Союз потребителей России.

«Союз потребителей России предложил Роспотребнадзору решить вопрос с ответственностью самозанятых перед покупателями. А именно — включить услуги этих работников в закон „О защите прав потребителей“ (ЗОЗПП), что позволит их наказывать в судебном порядке за обман людей», — пишут «Известия».

Причиной инициативы стали многочисленные жалобы, особенно на частные сервисы по ремонту техники, где сотрудники заменяют качественные детали бывшими в употреблении, называют разные цены до и после работ, и так далее. В случае обмана таких работников через суд получится привлечь к ответственности. Сейчас ответственность не зарегистрированных как ИП граждан, оказывающих услуги или продающих товар, никак не закреплена в законе, добавили в Роспотребнадзоре.

Самозанятым в России могут разрешить торговать товарами не собственного производства на маркетплейсах. Данная инициатива поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них, считают депутаты фракции ЛДПР, пишет НСН.

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Услуги самозанятых могут включить в закон «О защите прав потребителей», чтобы привлекать их к ответственности за обман клиентов. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратился Союз потребителей России. «Союз потребителей России предложил Роспотребнадзору решить вопрос с ответственностью самозанятых перед покупателями. А именно — включить услуги этих работников в закон „О защите прав потребителей“ (ЗОЗПП), что позволит их наказывать в судебном порядке за обман людей», — пишут «Известия». Причиной инициативы стали многочисленные жалобы, особенно на частные сервисы по ремонту техники, где сотрудники заменяют качественные детали бывшими в употреблении, называют разные цены до и после работ, и так далее. В случае обмана таких работников через суд получится привлечь к ответственности. Сейчас ответственность не зарегистрированных как ИП граждан, оказывающих услуги или продающих товар, никак не закреплена в законе, добавили в Роспотребнадзоре. Самозанятым в России могут разрешить торговать товарами не собственного производства на маркетплейсах. Данная инициатива поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них, считают депутаты фракции ЛДПР, пишет НСН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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