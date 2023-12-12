«Известия»: самозанятых начнут штрафовать за обман покупателей

12 декабря 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Потребители часто жалуются на частные сервисы по ремонту техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Услуги самозанятых могут включить в закон «О защите прав потребителей», чтобы привлекать их к ответственности за обман клиентов. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратился Союз потребителей России. «Союз потребителей России предложил Роспотребнадзору решить вопрос с ответственностью самозанятых перед покупателями. А именно — включить услуги этих работников в закон „О защите прав потребителей“ (ЗОЗПП), что позволит их наказывать в судебном порядке за обман людей», — пишут «Известия». Причиной инициативы стали многочисленные жалобы, особенно на частные сервисы по ремонту техники, где сотрудники заменяют качественные детали бывшими в употреблении, называют разные цены до и после работ, и так далее. В случае обмана таких работников через суд получится привлечь к ответственности. Сейчас ответственность не зарегистрированных как ИП граждан, оказывающих услуги или продающих товар, никак не закреплена в законе, добавили в Роспотребнадзоре. Самозанятым в России могут разрешить торговать товарами не собственного производства на маркетплейсах. Данная инициатива поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них, считают депутаты фракции ЛДПР, пишет НСН.

Услуги самозанятых могут включить в закон «О защите прав потребителей», чтобы привлекать их к ответственности за обман клиентов. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратился Союз потребителей России. «Союз потребителей России предложил Роспотребнадзору решить вопрос с ответственностью самозанятых перед покупателями. А именно — включить услуги этих работников в закон „О защите прав потребителей“ (ЗОЗПП), что позволит их наказывать в судебном порядке за обман людей», — пишут «Известия». Причиной инициативы стали многочисленные жалобы, особенно на частные сервисы по ремонту техники, где сотрудники заменяют качественные детали бывшими в употреблении, называют разные цены до и после работ, и так далее. В случае обмана таких работников через суд получится привлечь к ответственности. Сейчас ответственность не зарегистрированных как ИП граждан, оказывающих услуги или продающих товар, никак не закреплена в законе, добавили в Роспотребнадзоре. Самозанятым в России могут разрешить торговать товарами не собственного производства на маркетплейсах. Данная инициатива поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них, считают депутаты фракции ЛДПР, пишет НСН.