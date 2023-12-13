В ЯНАО жителей обеспечили топливом

14 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

В муниципалитеты полностью выполнена доставка топливно-энергетических ресурсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Ямале во все муниципалитеты полностью выполнена доставка топливно-энергетических ресурсов. Об этом сообщил руководитель окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО Дмитрий Афанасьев. «В навигацию в 31 населенный пункт завезено более 63 тысяч нефтепродуктов, 13 тысяч тонн каменного угля и тысячи кубометров топливной древесины», — подчеркнул Дмитрий Афанасьев. Округ готов к осенне-зимнему периоду. Коммунальщики Ямала подготовили к сезону холодов 219 котельных, 58 электростанций, 102 центральных тепловых пункта, 2127 трансформаторных подстанций, 1887 км тепловых сетей, 2046 км водопроводных сетей, 5782 км электрических сетей. Отремонтированы 113 км ветхих сетей. Дмитрий Афанасьев также сообщил, что в ЯНАО с 1 июля 2024 года индекс платы граждан за коммунальные услуги вырастет на 8 процентов. Тарифы за коммунальные услуги не менялись в округе полтора года.

На Ямале во все муниципалитеты полностью выполнена доставка топливно-энергетических ресурсов. Об этом сообщил руководитель окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО Дмитрий Афанасьев. «В навигацию в 31 населенный пункт завезено более 63 тысяч нефтепродуктов, 13 тысяч тонн каменного угля и тысячи кубометров топливной древесины», — подчеркнул Дмитрий Афанасьев. Округ готов к осенне-зимнему периоду. Коммунальщики Ямала подготовили к сезону холодов 219 котельных, 58 электростанций, 102 центральных тепловых пункта, 2127 трансформаторных подстанций, 1887 км тепловых сетей, 2046 км водопроводных сетей, 5782 км электрических сетей. Отремонтированы 113 км ветхих сетей. Дмитрий Афанасьев также сообщил, что в ЯНАО с 1 июля 2024 года индекс платы граждан за коммунальные услуги вырастет на 8 процентов. Тарифы за коммунальные услуги не менялись в округе полтора года.