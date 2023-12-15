Аэропорт Краснодара принял гражданский самолет впервые с начала СВО

15 декабря 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Аэропорт перестал работать после 24 февраля 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут». Самолет прилетел в воздушную гавань из Минеральных Вод, сообщает Росавиация. «Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании „Азимут“ на самолете Superjet», — передает Росавиация в своем telegram-канале . Отмечается, что этот полет был необходим, чтобы проверить работу систем краснодарского аэропорта. После начала спецоперации аэропорт был закрыт. Он простаивал без гражданских рейсов 659 дней. Однако сейчас воздушная гавань готовится к запуску.

Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут». Самолет прилетел в воздушную гавань из Минеральных Вод, сообщает Росавиация. «Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании „Азимут“ на самолете Superjet», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Отмечается, что этот полет был необходим, чтобы проверить работу систем краснодарского аэропорта. После начала спецоперации аэропорт был закрыт. Он простаивал без гражданских рейсов 659 дней. Однако сейчас воздушная гавань готовится к запуску.