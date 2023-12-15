Аэропорт Краснодара принял гражданский самолет впервые с начала СВО

Аэропорт перестал работать после 24 февраля 2022 года
Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут». Самолет прилетел в воздушную гавань из Минеральных Вод, сообщает Росавиация.
«Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании „Азимут“ на самолете Superjet», — передает Росавиация в своем
После начала спецоперации аэропорт был закрыт. Он простаивал без гражданских рейсов 659 дней. Однако сейчас воздушная гавань готовится к запуску.
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