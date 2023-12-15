Аэропорт Краснодара принял гражданский самолет впервые с начала СВО

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, посадка самолета, самолет
Аэропорт перестал работать после 24 февраля 2022 года Фото:

Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут». Самолет прилетел в воздушную гавань из Минеральных Вод, сообщает Росавиация.

«Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании „Азимут“ на самолете Superjet», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Отмечается, что этот полет был необходим, чтобы проверить работу систем краснодарского аэропорта.

После начала спецоперации аэропорт был закрыт. Он простаивал без гражданских рейсов 659 дней. Однако сейчас воздушная гавань готовится к запуску.

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Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут». Самолет прилетел в воздушную гавань из Минеральных Вод, сообщает Росавиация. «Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании „Азимут“ на самолете Superjet», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Отмечается, что этот полет был необходим, чтобы проверить работу систем краснодарского аэропорта. После начала спецоперации аэропорт был закрыт. Он простаивал без гражданских рейсов 659 дней. Однако сейчас воздушная гавань готовится к запуску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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