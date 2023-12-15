Аэропорт Краснодара готовится к открытию после двух лет простоя

В аэропорту Краснодара пройдут массовые тесты перед открытием
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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
В краснодарском аэропорту пройдут проверки перед открытием Фото:

Аэропорт Краснодара готовится к запуску после двухлетнего простоя. В пятницу будут проведены комплексные тесты для проверки готовности служб перед открытием воздушного порта. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что такие тренировки проводятся регулярно, но в этот раз они будут проведены с участием авиакомпании «Азимут».

Кроме того, будет проведена тренировочная регистрация на рейс, где сотрудники аэропорта и студенты вузов выступят в роли «пассажиров» без фактического вылета. Это позволит протестировать работу системы регистрации и паспортного контроля, заключили в пресс-службе.

С 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла 11 аэропортов в связи с началом спецоперации на Украине. Ведомство признало южную зону полетов страны небезопасной для гражданских авиасудов.

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Аэропорт Краснодара готовится к запуску после двухлетнего простоя. В пятницу будут проведены комплексные тесты для проверки готовности служб перед открытием воздушного порта. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что такие тренировки проводятся регулярно, но в этот раз они будут проведены с участием авиакомпании «Азимут». Кроме того, будет проведена тренировочная регистрация на рейс, где сотрудники аэропорта и студенты вузов выступят в роли «пассажиров» без фактического вылета. Это позволит протестировать работу системы регистрации и паспортного контроля, заключили в пресс-службе. С 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла 11 аэропортов в связи с началом спецоперации на Украине. Ведомство признало южную зону полетов страны небезопасной для гражданских авиасудов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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