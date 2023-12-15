Аэропорт Краснодара готовится к открытию после двух лет простоя

Аэропорт Краснодара готовится к запуску после двухлетнего простоя. В пятницу будут проведены комплексные тесты для проверки готовности служб перед открытием воздушного порта. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что такие тренировки проводятся регулярно, но в этот раз они будут проведены с участием авиакомпании «Азимут».
Кроме того, будет проведена тренировочная регистрация на рейс, где сотрудники аэропорта и студенты вузов выступят в роли «пассажиров» без фактического вылета. Это позволит протестировать работу системы регистрации и паспортного контроля, заключили в пресс-службе.
С 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла 11 аэропортов в связи с началом спецоперации на Украине. Ведомство признало южную зону полетов страны небезопасной для гражданских авиасудов.
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