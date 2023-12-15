Ноябрьск стал лучшим среди субъектов УрФО

Ноябрьск (ЯНАО) признан лучшим среди субъектов Уральского федерального округа, а также занял перовое место по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в округе. Об этом сообщила мэрия в своих социальных сетях.
«Отличные новости! Наш город занял перовое место по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в округе и признан лучшим среди субъектов Уральского федерального округа», — указано в сообщении ведомства.
В 2023 году принято и отработано более 82 тысяч вызовов в системе 112. Так же в этом году сотрудники из управления гражданской обороны и ЧС организовывают выездные мастер-классы и экскурсии для школ и детских садов.
Ранее URA.RU писало о том, что ЯНАО вошел в топ лучших регионов по обращению с отходами. Он занял 20 место в «Зеленом рейтинге» регионов страны.
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