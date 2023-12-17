Baza: на концерте Басты избили замминистра транспорта Подмосковья

17 декабря 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

На концерте Басты была агрессивная публика Фото: Владимир Андреев © URA.RU На концерте рэп-исполнителя Басты в «Барвихе Luxury Village» (Москва) был избит замминистр транспорта Подмосковья Дмитрий Минченко. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Минченко был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. «Замминистра транспорта Подмосковья избили во время концерта Басты в Барвихе», — говорится в материале. По данным канала, мужчину доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Чиновник посетил концерт вместе с женой. По ее словам, народ на мероприятии был агрессивный, поэтому пара решила уйти пораньше. Однако когда жена вернулась из гардероба, она обнаружила, что Минченко лежит в крови в окружении трех неизвестных мужчин. Отмечается, что охрана не сразу откликнулась на крики помощи, за это время чиновники нанесли несколько ударов по голове. По словам жены Минченко, муж был сильно избит. Она отметила, что когда приехала машина скорой помощи, напавшие смотрели на пару и не скрывали злорадных ухмылок. Сотрудники полиции начали проверку. По словам жены, у Минченко осталось только одно ухо целым. Последствия из-за сотрясения головного мозга могут быть гораздо серьезными. Ранее на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге автомобиль с рэпером Бастой попал в ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал, передает «Национальная служба новостей». Водитель автомобиля Kia, который врезался в Mercedes-Maybach с Бастой, будет депортирован из РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На концерте рэп-исполнителя Басты в «Барвихе Luxury Village» (Москва) был избит замминистр транспорта Подмосковья Дмитрий Минченко. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Минченко был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. «Замминистра транспорта Подмосковья избили во время концерта Басты в Барвихе», — говорится в материале. По данным канала, мужчину доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Чиновник посетил концерт вместе с женой. По ее словам, народ на мероприятии был агрессивный, поэтому пара решила уйти пораньше. Однако когда жена вернулась из гардероба, она обнаружила, что Минченко лежит в крови в окружении трех неизвестных мужчин. Отмечается, что охрана не сразу откликнулась на крики помощи, за это время чиновники нанесли несколько ударов по голове. По словам жены Минченко, муж был сильно избит. Она отметила, что когда приехала машина скорой помощи, напавшие смотрели на пару и не скрывали злорадных ухмылок. Сотрудники полиции начали проверку. По словам жены, у Минченко осталось только одно ухо целым. Последствия из-за сотрясения головного мозга могут быть гораздо серьезными. Ранее на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге автомобиль с рэпером Бастой попал в ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал, передает «Национальная служба новостей». Водитель автомобиля Kia, который врезался в Mercedes-Maybach с Бастой, будет депортирован из РФ.