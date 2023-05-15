Клава Кока, Баста, Вован и Лексус стали финалистами премии интернет-контента

15 мая 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Клава Кока, Баста и Shaman стали финалистами премии интернет-контента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), певица Клава Кока (Клавдия Высокова), рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Shaman (Ярослав Дронов) стали финалистами II Национальной премии интернет-контента. Об этом сообщает пресс-служба «Института развития интернета» (ИРИ). Ее победителями становятся лучшие созидательные проекты, заслужившие внимание массовой аудитории. «Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории. Номинанты и будущие победители — это лучшие из сотен проектов, каждый из которых, на самом деле, очень достойный», — заявил гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский. Среди финалистов 2023 года числятся песни Shaman, Басты, Клавы Коки, Вани Дмитриенко и Гарика Сукачева, сериалы «Стая» и «Нулевой пациент», «Шоу ВиЛ» Вована и Лексуса, и многие другие проекты. Гендиректор телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн подчеркнул, что главным критерием отбора финалистов является социальная направленность проектов. «В России тоже снимают глубокие, честные документальные вещи — и новостные, и образовательные, и просто человеческие истории. Лично меня это радует», — добавил он. Поэтесса и блогер Анна Егоян, ставшая ведущей торжественной церемонии в этом году, дополнила, что премия интернет-контента — это маркер качества для авторов. «Именно от них зависит очень многое, зависит, чем „питается“ молодая аудитория в сети», — подчеркнула она. В 2023 году было подано более 500 заявок на участие в премии интернет-контента. Первая церемония награждения была проведена в 2022 году. Тогда в ней победили российские военкоры, фильм «Батя», а также Вован и Лексус за пранки над западными политиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), певица Клава Кока (Клавдия Высокова), рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Shaman (Ярослав Дронов) стали финалистами II Национальной премии интернет-контента. Об этом сообщает пресс-служба «Института развития интернета» (ИРИ). Ее победителями становятся лучшие созидательные проекты, заслужившие внимание массовой аудитории. «Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории. Номинанты и будущие победители — это лучшие из сотен проектов, каждый из которых, на самом деле, очень достойный», — заявил гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский. Среди финалистов 2023 года числятся песни Shaman, Басты, Клавы Коки, Вани Дмитриенко и Гарика Сукачева, сериалы «Стая» и «Нулевой пациент», «Шоу ВиЛ» Вована и Лексуса, и многие другие проекты. Гендиректор телекомпании НТВ, председатель Продюсерского совета АНО «ИРИ» Тимур Вайнштейн подчеркнул, что главным критерием отбора финалистов является социальная направленность проектов. «В России тоже снимают глубокие, честные документальные вещи — и новостные, и образовательные, и просто человеческие истории. Лично меня это радует», — добавил он. Поэтесса и блогер Анна Егоян, ставшая ведущей торжественной церемонии в этом году, дополнила, что премия интернет-контента — это маркер качества для авторов. «Именно от них зависит очень многое, зависит, чем „питается“ молодая аудитория в сети», — подчеркнула она. В 2023 году было подано более 500 заявок на участие в премии интернет-контента. Первая церемония награждения была проведена в 2022 году. Тогда в ней победили российские военкоры, фильм «Батя», а также Вован и Лексус за пранки над западными политиками.