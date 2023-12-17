17 декабря 2023

Фотомодель обнажила грудь на «тюменском Арбате»

Тюменский фотограф провел зимнюю фотосьемку в стиле ню в центре Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Вернисаж выставки документальной фотографии «ЗЕНИТ. МУХИН. Москва. Текущий момент» в фирменном выставочно-торговом центре «Зенит» в ГУМе. Москва, фотограф, фотоаппарат зенит
Автор выложил видео с фотосессии в своем telegram-канале Фото:

Фотомодель снялась с обнаженной грудью на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Видео с сессии выложил автор в тюменском telegram-канале, который специализируется на съемках обнаженной натуры.

«Холодно???.. нет, не слышали. У нас жарко!!!», — подписал автор под видео.

Фотограф, который подписан как автор видео, пояснил, что на самом деле фотомодели не пришлось обнажаться в людном месте. «Это я с искусственным интеллектом баловался, это снималось за городом», — сообщил он в ответ на вопрос URA.RU.

Сразу после общения корреспондента агентства с автором видео, оно было удалено из telegram-канала. В настоящий момент видео заменено на безобидную картинку с новогодней тематикой. Подпись под ней осталась прежней.

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Фотомодель снялась с обнаженной грудью на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Видео с сессии выложил автор в тюменском telegram-канале, который специализируется на съемках обнаженной натуры. «Холодно???.. нет, не слышали. У нас жарко!!!», — подписал автор под видео. Фотограф, который подписан как автор видео, пояснил, что на самом деле фотомодели не пришлось обнажаться в людном месте. «Это я с искусственным интеллектом баловался, это снималось за городом», — сообщил он в ответ на вопрос URA.RU. Сразу после общения корреспондента агентства с автором видео, оно было удалено из telegram-канала. В настоящий момент видео заменено на безобидную картинку с новогодней тематикой. Подпись под ней осталась прежней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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