Фотомодель обнажила грудь на «тюменском Арбате»

Фотомодель снялась с обнаженной грудью на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Видео с сессии выложил автор в тюменском telegram-канале, который специализируется на съемках обнаженной натуры.
«Холодно???.. нет, не слышали. У нас жарко!!!», — подписал автор под видео.
Фотограф, который подписан как автор видео, пояснил, что на самом деле фотомодели не пришлось обнажаться в людном месте. «Это я с искусственным интеллектом баловался, это снималось за городом», — сообщил он в ответ на вопрос URA.RU.
Сразу после общения корреспондента агентства с автором видео, оно было удалено из telegram-канала. В настоящий момент видео заменено на безобидную картинку с новогодней тематикой. Подпись под ней осталась прежней.
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