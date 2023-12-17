Фотомодель обнажила грудь на «тюменском Арбате»

Тюменский фотограф провел зимнюю фотосьемку в стиле ню в центре Тюмени

18 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Автор выложил видео с фотосессии в своем telegram-канале Фото: Георгий Бергал © URA.RU Фотомодель снялась с обнаженной грудью на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Видео с сессии выложил автор в тюменском telegram-канале, который специализируется на съемках обнаженной натуры. «Холодно???.. нет, не слышали. У нас жарко!!!», — подписал автор под видео. Фотограф, который подписан как автор видео, пояснил, что на самом деле фотомодели не пришлось обнажаться в людном месте. «Это я с искусственным интеллектом баловался, это снималось за городом», — сообщил он в ответ на вопрос URA.RU. Сразу после общения корреспондента агентства с автором видео, оно было удалено из telegram-канала. В настоящий момент видео заменено на безобидную картинку с новогодней тематикой. Подпись под ней осталась прежней.

Фотомодель снялась с обнаженной грудью на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Видео с сессии выложил автор в тюменском telegram-канале, который специализируется на съемках обнаженной натуры. «Холодно???.. нет, не слышали. У нас жарко!!!», — подписал автор под видео. Фотограф, который подписан как автор видео, пояснил, что на самом деле фотомодели не пришлось обнажаться в людном месте. «Это я с искусственным интеллектом баловался, это снималось за городом», — сообщил он в ответ на вопрос URA.RU. Сразу после общения корреспондента агентства с автором видео, оно было удалено из telegram-канала. В настоящий момент видео заменено на безобидную картинку с новогодней тематикой. Подпись под ней осталась прежней.