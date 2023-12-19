Тюменский прокурор проверит жалобы на нарушения стройки школы, обещанной губернатором в 2023 году

Тюменская прокуратура начала проверку возможных нарушений на стройке школы

19 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Владислав Московских распорядился проверить жалобы на нарушения при строительстве школы в Овсянникова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку хода строительства школы в деревне Овсянникова Тобольского района. На нарушения при возведении объекта, обещанного сельчанам губернатором Моором в 2023 году, пожаловались в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В соцсетях размещена информация о возможных нарушениях при строительстве школы в деревне Овсянникова Тобольского района. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по изложенным в информации фактам, дать оценку исполнению контракта», — сообщили в прокуратуре области. Ранее ход строительства школы инспектировал губернатор Александр Моор. Он же пообещал, что учебное заведение введут в эксплуатацию до конца года. При этом в соцсетях местные жители пишут, что в стенах объекта маскируют трещины, а цистерны для пожаротушения закапывают в землю дырявыми. Также сообщается, что строителям объекта задерживают зарплату.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку хода строительства школы в деревне Овсянникова Тобольского района. На нарушения при возведении объекта, обещанного сельчанам губернатором Моором в 2023 году, пожаловались в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В соцсетях размещена информация о возможных нарушениях при строительстве школы в деревне Овсянникова Тобольского района. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по изложенным в информации фактам, дать оценку исполнению контракта», — сообщили в прокуратуре области. Ранее ход строительства школы инспектировал губернатор Александр Моор. Он же пообещал, что учебное заведение введут в эксплуатацию до конца года. При этом в соцсетях местные жители пишут, что в стенах объекта маскируют трещины, а цистерны для пожаротушения закапывают в землю дырявыми. Также сообщается, что строителям объекта задерживают зарплату.