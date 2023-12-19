В ЯНАО члены ОПГ с несовершеннолетним участником отправятся в колонию

В Надыме суд приговорил закладчиков, действовавших в составе ОПГ

20 декабря 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

В ЯНАО участники ОПГ получили срок за распространение наркотиков Фото: Анна Майорова URA.RU В Надыме (ЯНАО) суд вынес приговор двум наркоторговцам, пытавшимся незаконно обогатиться на распространении запрещенных веществ через создание тайников (закладок) в составе организованной преступной группы (ОПГ). На момент совершения преступлений одному из участников не исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Приговором суда 19-летнему осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его 17-летнему приятелю предстоит провести ближайшие 5 лет в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В Надыме, в январе текущего года два юноши вступили в сговор с организатором, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, и стали устраивать тайники для распространения запрещенных веществ. Они были задержаны 8 марта сотрудниками полиции. Летом следователи передали материалы уголовного дела в городской суд Надыма. Приговор вынесен по статье«Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в составе ОПГ». Суд установил 19 эпизодов противоправной деятельности двух закладчиков.

В Надыме (ЯНАО) суд вынес приговор двум наркоторговцам, пытавшимся незаконно обогатиться на распространении запрещенных веществ через создание тайников (закладок) в составе организованной преступной группы (ОПГ). На момент совершения преступлений одному из участников не исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Приговором суда 19-летнему осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его 17-летнему приятелю предстоит провести ближайшие 5 лет в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В Надыме, в январе текущего года два юноши вступили в сговор с организатором, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, и стали устраивать тайники для распространения запрещенных веществ. Они были задержаны 8 марта сотрудниками полиции. Летом следователи передали материалы уголовного дела в городской суд Надыма. Приговор вынесен по статье«Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в составе ОПГ». Суд установил 19 эпизодов противоправной деятельности двух закладчиков.