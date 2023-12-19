19 декабря 2023
18 декабря 2023

В ЯНАО члены ОПГ с несовершеннолетним участником отправятся в колонию

В Надыме суд приговорил закладчиков, действовавших в составе ОПГ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, долг, тюрьма, преступник, ипотека, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, банда, преступность, преступление, криминал, опг, группировка
В ЯНАО участники ОПГ получили срок за распространение наркотиков Фото:

В Надыме (ЯНАО) суд вынес приговор двум наркоторговцам, пытавшимся незаконно обогатиться на распространении запрещенных веществ через создание тайников (закладок) в составе организованной преступной группы (ОПГ). На момент совершения преступлений одному из участников не исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Приговором суда 19-летнему осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его 17-летнему приятелю предстоит провести ближайшие 5 лет в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В Надыме, в январе текущего года два юноши вступили в сговор с организатором, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, и стали устраивать тайники для распространения запрещенных веществ. Они были задержаны 8 марта сотрудниками полиции.

Летом следователи передали материалы уголовного дела в городской суд Надыма. Приговор вынесен по статье«Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в составе ОПГ». Суд установил 19 эпизодов противоправной деятельности двух закладчиков.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) суд вынес приговор двум наркоторговцам, пытавшимся незаконно обогатиться на распространении запрещенных веществ через создание тайников (закладок) в составе организованной преступной группы (ОПГ). На момент совершения преступлений одному из участников не исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Приговором суда 19-летнему осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его 17-летнему приятелю предстоит провести ближайшие 5 лет в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В Надыме, в январе текущего года два юноши вступили в сговор с организатором, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, и стали устраивать тайники для распространения запрещенных веществ. Они были задержаны 8 марта сотрудниками полиции. Летом следователи передали материалы уголовного дела в городской суд Надыма. Приговор вынесен по статье«Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в составе ОПГ». Суд установил 19 эпизодов противоправной деятельности двух закладчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...